أول ظهور لـ منى واصف في تاج.. مشهد مؤثر يتصدر
ظهرت الفنانة السورية القديرة منى واصف في الحلقة 23 من مسلسل تاج، وكانت مفاجاة كبيرة للجمهور، حيث قدمت كعادتها اداءً قويًا تصدر حديث الجمهور مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، قدمت الفنانة القديرة دور ام لشاب مصاب بعد مواجهة مع الفرنسيين، وكانت تحمل رسالة للرئيس شكري القوتلي تعود لشاب آخر، وتحدثت بقوة عن تضحية الشباب في مشهد وصف بـ "القوي والمؤثر".
وكانت الفنانة السورية قد كشفت في وقت سابق إنها سوف تظهر في المسلسل كضيفة شرف، حيث اوضحت إنها ستقدم ما يقارب الـ 3 مشاهد فقط.