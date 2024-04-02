أول ظهور لـ منى واصف في تاج.. مشهد مؤثر يتصدر

وفي التفاصيل، قدمت الفنانة القديرة دور ام لشاب مصاب بعد مواجهة مع الفرنسيين، وكانت تحمل رسالة للرئيس شكري القوتلي تعود لشاب آخر، وتحدثت بقوة عن تضحية الشباب في مشهد وصف بـ "القوي والمؤثر".

وكانت الفنانة السورية قد كشفت في وقت سابق إنها سوف تظهر في المسلسل كضيفة شرف، حيث اوضحت إنها ستقدم ما يقارب الـ 3 مشاهد فقط.