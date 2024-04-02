الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أول ظهور لـ منى واصف في تاج.. مشهد مؤثر يتصدر
أول ظهور لـ منى واصف في تاج.. مشهد مؤثر يتصدر
A-
A+

أول ظهور لـ منى واصف في تاج.. مشهد مؤثر يتصدر

فن

2024-04-02 | 07:57
أول ظهور لـ منى واصف في تاج.. مشهد مؤثر يتصدر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أول ظهور لـ منى واصف في تاج.. مشهد مؤثر يتصدر

ظهرت الفنانة السورية القديرة منى واصف في الحلقة 23 من مسلسل تاج، وكانت مفاجاة كبيرة للجمهور، حيث قدمت كعادتها اداءً قويًا تصدر حديث الجمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، قدمت الفنانة القديرة دور ام لشاب مصاب بعد مواجهة مع الفرنسيين، وكانت تحمل رسالة للرئيس شكري القوتلي  تعود لشاب آخر، وتحدثت بقوة عن تضحية الشباب في مشهد وصف بـ "القوي والمؤثر".

وكانت الفنانة السورية قد كشفت في وقت سابق إنها سوف تظهر في المسلسل كضيفة شرف، حيث اوضحت إنها ستقدم ما يقارب الـ 3 مشاهد فقط.

 

اقرأ ايضا في فن

نجم مسلسل موضوع عائلي ماجد الكدواني يكشف عن معاناته مع نوبات الهلع لهذا السبب
07:24

نجم مسلسل موضوع عائلي ماجد الكدواني يكشف عن معاناته مع نوبات الهلع لهذا السبب

تحدث الفنان المصري ماجد الكدواني جوانب عديدة من حياته الخاصة والفنية خلال استضافته في بودكاست "Big Time" تقديم الإعلامي عمرو أديب، والفنانة أصالة نصري ، منها الهدوء والتمرد في شخصيته، وتأثير رحيل والدته عليه.

07:24

نجم مسلسل موضوع عائلي ماجد الكدواني يكشف عن معاناته مع نوبات الهلع لهذا السبب

تحدث الفنان المصري ماجد الكدواني جوانب عديدة من حياته الخاصة والفنية خلال استضافته في بودكاست "Big Time" تقديم الإعلامي عمرو أديب، والفنانة أصالة نصري ، منها الهدوء والتمرد في شخصيته، وتأثير رحيل والدته عليه.

زوجة فنان شهير تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى
06:45

زوجة فنان شهير تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

أقلقت الفنانة غريس ايانيان زوجة الفنان جو أشقر المتابعين على صحتها، حيث نشرت صورا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.

06:45

زوجة فنان شهير تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

أقلقت الفنانة غريس ايانيان زوجة الفنان جو أشقر المتابعين على صحتها، حيث نشرت صورا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.

هذا ما قالتاه ماغي بو غصن واليسا في اليوم العالمي للتوحد
06:31

هذا ما قالتاه ماغي بو غصن واليسا في اليوم العالمي للتوحد

عبّرت كل من الممثلة ماغي بو غصن والفنانة اليسا عن تضامنهما مع المصابين بمرض التوحد في اليوم العالمي للتوحد، حيث نشرت ماغي على حسابها عبر منصة اكس، صورة تظهر بحرا رُسم عليها بالموج شكل وجه ضاحك، وكُتب على الصورة: "قد البحر منحبكن".

06:31

هذا ما قالتاه ماغي بو غصن واليسا في اليوم العالمي للتوحد

عبّرت كل من الممثلة ماغي بو غصن والفنانة اليسا عن تضامنهما مع المصابين بمرض التوحد في اليوم العالمي للتوحد، حيث نشرت ماغي على حسابها عبر منصة اكس، صورة تظهر بحرا رُسم عليها بالموج شكل وجه ضاحك، وكُتب على الصورة: "قد البحر منحبكن".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024