زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها وقالب الحلوى الغريب حديث المتابعين

ووثقت زينة الأجواء بمقطع فيديو شاركته مع متابعيها على حسابها عبر "انستغرام"، ظهرت فيه من داخل فيلا ضخمة ومميزة، برفقة عدد قليل من اصدقائها المقربين الذين شاركوا فرحة هذا اليوم المميز.وكان لافتا قالب الحلوى الغريب والبسيط الذي كان في عيد زينة مكي، وهو عبارة عن قطعة حلوى صغيرة مليئة بالشموع التي اطفأتها زينة بفرح.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اشادوا بالعلاقة المميزة التي تجمع زينة بأصدقائها، كما تمنوا لها العمر المديد المليء بالحب والفرح والنجاح.