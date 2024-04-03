زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها وقالب الحلوى الغريب حديث المتابعين

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A post shared by Zeina Makki زينة مكّي (@zeinahmakki)
A post shared by Zeina Makki زينة مكّي (@zeinahmakki)
تصدر في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للممثلة اللبنانية نادين الراسي خلال تقديمها واجب العزاء بوالدة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، حيث تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وتعاطفوا مع نادين نظرا لما مرت به من ظروف.
ظهر الفنان المصري محمد رمضان ، في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث بطريقة وصفها البعض بـ "غير اللائقة"، مع مدير أحد الفنادق خلال حضوره حفل سحور في الفندق.
أعرب المنتج البحريني محمد الترك ، في رسالة مباشرة موجهة إلى عائلة بطمة ، عن غضبه واستيائه من استمرار نشر صور ابنتيهما غزل وليلى روز، معتبرًا أنهما ليستا سلعة يمكن استخدامها لجذب تعاطف الجمهور.