محمد الترك يهاجم عائلة دنيا بطمة بسبب ابنتيه: تحشموا

اذ أكد الترك أنه حذر مرارًا من خطورة نشر صور ابنتيه، معتبرا أن استمرار العائلة في هذا السلوك سيواجه رد فعل قوي منه.

وفي بث مباشر عبر تطبيق تيك توك، واصل محمد الترك انتقاداته لعائلة بطمة وطالبهم بالتحلي بالحياء وعدم تعريض ابنتيه للأضواء في وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أنه يفضل إبعادهما عن هذه المنصات حاليًا.

وأثارت تصريحات الترك جدلاً واسعًا بين النشطاء، حيث انتقد البعض طريقة تصرفه ورأى فيه استغلالًا للوضع لتحقيق أهداف شخصية، بينما دافع آخرون عنه معتبرين أنه يحق له الدفاع عن ابنتيه وحمايتهما من التعرض غير المناسب في وسائل التواصل الاجتماعي.