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محمد رمضان يصرخ بوجه مدير احد الفنادق والجمهور: تصرف &quot;غير اللائق&quot;
محمد رمضان يصرخ بوجه مدير احد الفنادق والجمهور: تصرف "غير اللائق"
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محمد رمضان يصرخ بوجه مدير احد الفنادق والجمهور: تصرف "غير اللائق"

فن

2024-04-03 | 07:32
محمد رمضان يصرخ بوجه مدير احد الفنادق والجمهور: تصرف "غير اللائق"
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Aljadeed
محمد رمضان يصرخ بوجه مدير احد الفنادق والجمهور: تصرف "غير اللائق"

ظهر الفنان المصري محمد رمضان ، في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث بطريقة وصفها البعض بـ "غير اللائقة"، مع مدير أحد الفنادق خلال حضوره حفل سحور في الفندق.

وخلال الحفل، طلب مدير الفندق من العاملين اغلاق الميكروفون الذي يحمله محمد رمضان بعدما صعد المسرح للتحدث مع الجمهور الذي طالبه بالغناء.

في الفيديو، ظهر رمضان وهو يطلب بأسلوب هادئ من مدير الفندق أن يوضح له سبب طلبه لغلق الصوت، مؤكدًا أنه يدرك أن القرار ليس بيده، ولكنه يرغب في معرفة السبب وراء هذا الإجراء.

وقال رمضان لمدير الفندق: "أنا عارف إنك مجبر على ذلك، ولكن لماذا تريدون غلق الصوت؟ لماذا تستهدفونا؟ أنا أدرك أن القرار يأتي منك لكن لماذا بالضبط؟"

الا انه وبعد أن لم يتلقَ رمضان إجابة واضحة، انفعل وصاح بوجه مدير الفندق: "لماذا؟ ما السبب؟ أريد أن أعرف سببًا واحدًا وجيهًا!".

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