نادين الراسي تركع امام ماجدة الرومي في عزاء والدة سيرين عبد النور وتنهار بالبكاء

الانتقادات اللي عم تطال #نادين_الراسي وتصرفها في عزاء والدة #سيرين_عبد_النور

لا إنسانية!

كلنا منعرف الظروف اللي مرت فيها وانها عم تعاني نفسياً ومن الطبيعي يكون عندها انفعالات وما تقدر تسيطر على نفسها خصوصاً بمواقف بتذكرها بظروف مرت فيها!



لا بترحموا ولا بتخلوا رحمة الله تنزل! pic.twitter.com/HfGEOD3rMX — 📡 𝕏 رادار 𝕏 📡 (@Tweets_Radar) April 2, 2024

وفي التفاصيل، انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الفنانة نادين الراسي تركع امام السيدة ماجدة الرومي التي كانت تقدم واجب العزاء بوالدة سيرين عبد النور، وانهارت نادين بالبكاء، ما جعل سيرين عبد النور تحاول تهدئتها رغم حزنها الشديد.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من انتقد نادين على هذا التصرف، ومن تعاطف معها معتبرا ان ما مرّت به من ظروف محزنة جعلها تقوم بهذا التصرف.ونشرت احدى الصفحات على منصة "اكس" هذا الفيديو، حيث ارفقته بتعليق دافعت فيه عن نادين، اذ كتبت: "الانتقادات اللي عم تطال نادين الراسي وتصرفها في عزاء والدة سيرين عبد النور لا إنسانية!.. كلنا منعرف الظروف اللي مرت فيها وانها عم تعاني نفسياً ومن الطبيعي يكون عندها انفعالات وما تقدر تسيطر على نفسها خصوصاً بمواقف بتذكرها بظروف مرت فيها! لا بترحموا ولا بتخلوا رحمة الله تنزل!".