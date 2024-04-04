فهد ابن تيم حسن يتصدر بسبب ما فعله على تيك توك مع والدته ديما بياعة

وفي التفاصيل، أطلت ديما في الفيديو مع ابنها فهد، في بث مباشر مع مشهورة تيك توك رين خوري التي انهالت عليه بالاسئلة، واربكته بسؤال عن قيمة حسابه في البنك.

وفور نشر الفيديو، انهالت تعليقات المُتابعين الذين اعتبروا ان الأخير لا يشبه والده الممثل تيم حسن بل يشبه والدته، في حين رأى البعض الآخر انه فهد يشبه والده الى حد كبير.