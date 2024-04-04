فهد ابن تيم حسن يتصدر بسبب ما فعله على تيك توك مع والدته ديما بياعة

وفي التفاصيل، أطلت ديما في الفيديو مع ابنها فهد، في بث مباشر مع مشهورة تيك توك رين خوري التي انهالت عليه بالاسئلة، واربكته بسؤال عن قيمة حسابه في البنك.
وفور نشر الفيديو، انهالت تعليقات المُتابعين الذين اعتبروا ان الأخير لا يشبه والده الممثل تيم حسن بل يشبه والدته، في حين رأى البعض الآخر انه فهد يشبه والده الى حد كبير.
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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تأييد حكم حبس الفنانة السورية نسرين طافش.
تحدثت الإعلامية السعودية لجين عمران عن حياتها الخاصة والمهنية، وآرائها في عدد من المواضيع الرائجة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري".
تمّ الإفراج عن اليوتيوبر اللبناني الأميركي إديسون معلوف، بعد تعرّضه للخطف في 14 آذار الماضي، في صحراء هايتيالمضطربة أمنياً، على يد رئيس عصابة "ماوزو 400" لانمو سانجو.