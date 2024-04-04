حسام حبيب يتحدث لأول مرة عن تفاصيل زيارته طبيب نفسي

وفي التفاصيل، قال حسام حبيب إنه تأثر بشكل كبير بعد انفصال والديه في بداية حياته، وتسبب هذا الموقف بإصابته ببعض الاضطرابات النفسية، بما في ذلك الخوف الشديد من الانفصال، والابتعاد عن كل شيء يحبه ويعتبره قريبًا منه.

وتابع حبيب: "عشت مع أمي وعلمتني الكثير ليتولد لدي إحساس الحب والاحترام للمرأة، لها معنى كبير في حياتي، مش بس عشان هي أمي لكن عشان رأيت الست في بعض المواقف بتكون بمية راجل.

وأوضح حبيب فيما يتعلق بسلوكه أنه يحب الاعتراف بالخطأ والخضوع للعقاب بعد ارتكابه هذا الخطأ، لافتًا إلى أنه يكره الكذب، وكان معتادا على إخبار والدته بكل ما يصيبه، الأمر الذي يمنحه شعورًا بالشجاعة والصدق.

على صعيد آخر، كشف حسام حبيب أنه ذهب لأطباء نفسيين بعد أن مرّ بمرحلة كان ينام فيها كثيرًا، وبدا أنه مصاب بالاكتئاب، لكنه رفض هذا الشعور، معلقًا: "ذهبت إلى دكتورة شاطرة عرضت عليا 40 عرضا للمرض وقلت لها عندي 40 عرضا وعليهم 2 كمان وقلت كويس دي حاجة ممكن تتعالج".

وأضاف أن ذهابه لأطباء نفسيين لم يكن هدفه العلاج بل الرغبة في أن يكون ضحية، متابعا: "كنت ديما بحس أني أذكى من الدكتور وببقى رايح مش عشان أتعالج وببقى رايح له عشان أحس بإحساس الضحية".