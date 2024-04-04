أول تعليق من لجين عمران بعد اتهامها بتقليد كيم كارداشيان وهذا ما قالته عن أبنائها

وفي التفاصيل، كشفت لجين عمران أنها تزوجت في المرة الأولى بعمر الـ16 عاما، مشيرة إلى أن فارق السن المحدود بينها وبين أبنائها يجعلهم أصدقاء لها.

وقالت لجين، إنها أنجبت ابنها الأكبر وهي في سن الـ17 عاما، وابنتها وهي في سن الـ19 عاما، ولذلك ليس هناك فارق عدد سنوات كبير جدًا بينهم.

وأشارت إلى أن أولادها أكبر من شقيقتها الأصغر، مشيرة إلى أن أكثر شيء يجعلها سعيدة هو علاقتها بأهلها وأولادها، مؤكدة أن سعادة أولادها وأسرتها سبب دخولها في حالة من الرضا والحب.

على صعيد آخر، ردت لجين عمران على اتهامها بتقليد كيم كارداشيان، قائلة: "لو أنا سأقلد آخر واحدة ممكن يخطر على بالي أو أطمح أني أقلدها هي كيم كارداشيان، مع كامل احترامي لها".

وتابعت لجين: "كل العالم اليوم بيصور حياتها، في ناس تؤلف ويعيشوا حياة على السوشيال ميديا من أجل الترند، لدرجة ممكن تصل للإساءة لبلدهم وعائلاتهم عشان يطلعوا ترند ويزيدوا عدد المتابعين".