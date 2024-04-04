تأييد حكم حبس نسرين طافش في هذه التهمة والمحامي يكشف التفاصيل

وفي التفاصيل، قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر في القاهرة، رفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد وتأييد القرار، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الجدل عند جمهور الفنانة السورية.

وفي هذا السياق، تواصل موقع "فوشيا" مع المحامي المصري عبد الحميد فرغلي لكي يكشف لنا تفاصيل الساعات المقبلة لنسرين طافش بعد تأييد حكم حبسها، فقال: "الآن لم يعد أمام نسرين طافش سوى مرحلة وحيدة من التقاضي بعد أن خسرت كافة المراحل السابقة، وهي تقديم معارضة استئنافية أمام نفس المحكمة خلال 10 أيام فقط من صدور آخر حكم".

ولفت المحامي المصري إلى أن هذه الدرجة من التقاضي سمحت لنسرين بسبب عدم حضورها المحاكمة التي حكم فيها عليها، معلقا: "القانون سمح للمحكوم عليه أن يقدم معارضة بسبب عدم حضور وقت الحكم عليه، بسبب أن يكون لديه عذر قهري لم يسمح له بالحضور والدفاع عن نفسه".