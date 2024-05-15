نادين لبكي تخطف الانظار على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي

وتألقت نادين على السجادة الحمراء، حيث اختارت بدلة باللون الأسود نسقتها مع قميص أبيض.

يذكر ان نادين لبكي كانت قد اختيرت لتكون عضواً في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لدورة مهرجان "كان" السينمائي الدولي الـ77، التي تقام في الفترة بين 14 و25 أيار الحالي.

View this post on Instagram

A post shared by Nadine Labaki (@nadinelabaki)



