نادين لبكي تخطف الانظار على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي

وتألقت نادين على السجادة الحمراء، حيث اختارت بدلة باللون الأسود نسقتها مع قميص أبيض.
يذكر ان نادين لبكي كانت قد اختيرت لتكون عضواً في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لدورة مهرجان "كان" السينمائي الدولي الـ77، التي تقام في الفترة بين 14 و25 أيار الحالي.
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تصدر اسم الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان زواجها.
حلت الفنانة السورية أمل عرفة ضيفة خلال استضافتها في برنامج "هذا مكانك"، مع الإعلامي هشام الهويش، وانتشر لها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية "روحي تحبك" للفنان السعودي عبد المجيد عبدالله.
قررت وزارة الإعلام الكويتية السماح لأبطال المسلسل المثير للجدل "زوجة واحدة لا تكفي" بالعودة إلى التمثيل في البلاد، شرط توقيع تعهدات بعدم التصوير خارج الكويت، إلا بعد موافقة الوزارة.