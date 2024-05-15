فائق حسن يعايد اصالة نصري بعيد ميلادها: أيتها الشامية الشاهقة الواثقة

وفي رسالة نشرها على حسابه عبر انستغرام، ارفقها بصورة لهما، كتب فائق حسن: "ذات بهجة في ذلك اليوم المشرق على بلاد زنوبيا العظيمة، كأن صوت مصطفى تسرب من حنجرته الذهبية ليتعتق بالفرات، ويأخذ من حنين بيوت الشام سحره، لتكن الأسطورة أيقونة الشرق رسولة مشاعر الملايين من العشاق، وليبدأ عصر أصالة، وطاقة صوتها تطرق على أبواب الروح، تتجدد كل يوم، وتولد طفلة في كل صباح، لتثبت أن الحب هو سر الوجود، شكرًا لأن صوتك هنا، شكرًا لروحك أيتها الشامية الشاهقة الواثقة، كل عام ونحن ننعم بهذا الصوت المفعم بالغرام، أحبك جوزتي".

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A post shared by Faik Hassan - فائق حسن (@faikhassan_official)



