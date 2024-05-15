الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فائق حسن يعايد اصالة نصري بعيد ميلادها: أيتها الشامية الشاهقة الواثقة
فائق حسن يعايد اصالة نصري بعيد ميلادها: أيتها الشامية الشاهقة الواثقة
A-
A+

فائق حسن يعايد اصالة نصري بعيد ميلادها: أيتها الشامية الشاهقة الواثقة

فن

2024-05-15 | 05:57
فائق حسن يعايد اصالة نصري بعيد ميلادها: أيتها الشامية الشاهقة الواثقة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فائق حسن يعايد اصالة نصري بعيد ميلادها: أيتها الشامية الشاهقة الواثقة

عايد الشاعر العراقي فائق حسن، زوجته، الفنانة السورية أصالة نصري ​بعيد ميلادها الـ 55 بكلمات مؤثرة.

وفي رسالة نشرها على حسابه عبر انستغرام، ارفقها بصورة لهما، كتب فائق حسن: "ذات بهجة في ذلك اليوم المشرق على بلاد زنوبيا العظيمة، كأن صوت مصطفى تسرب من حنجرته الذهبية ليتعتق بالفرات، ويأخذ من حنين بيوت الشام سحره، لتكن الأسطورة أيقونة الشرق رسولة مشاعر الملايين من العشاق، وليبدأ عصر أصالة، وطاقة صوتها تطرق على أبواب الروح، تتجدد كل يوم، وتولد طفلة في كل صباح، لتثبت أن الحب هو سر الوجود، شكرًا لأن صوتك هنا، شكرًا لروحك أيتها الشامية الشاهقة الواثقة، كل عام ونحن ننعم بهذا الصوت المفعم بالغرام، أحبك جوزتي".

A post shared by Faik Hassan - فائق حسن (@faikhassan_official)

 

اقرأ ايضا في فن

سلمى أبو ضيف تعلن زواجها وهوية العريس إلى العلن
07:42

سلمى أبو ضيف تعلن زواجها وهوية العريس إلى العلن

تصدر اسم الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان زواجها.

07:42

سلمى أبو ضيف تعلن زواجها وهوية العريس إلى العلن

تصدر اسم الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان زواجها.

أمل عرفة تتحدث عن زواجها بعد طلاقها من عبد المنعم عمايري وتغني على الهواء
07:02

أمل عرفة تتحدث عن زواجها بعد طلاقها من عبد المنعم عمايري وتغني على الهواء

حلت الفنانة السورية أمل عرفة ضيفة خلال استضافتها في برنامج "هذا مكانك"، مع الإعلامي هشام الهويش، وانتشر لها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية "روحي تحبك" للفنان السعودي عبد المجيد عبدالله.

07:02

أمل عرفة تتحدث عن زواجها بعد طلاقها من عبد المنعم عمايري وتغني على الهواء

حلت الفنانة السورية أمل عرفة ضيفة خلال استضافتها في برنامج "هذا مكانك"، مع الإعلامي هشام الهويش، وانتشر لها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية "روحي تحبك" للفنان السعودي عبد المجيد عبدالله.

قرار كويتي جديد حول أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. اليكم التفاصيل
06:52

قرار كويتي جديد حول أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. اليكم التفاصيل

قررت وزارة الإعلام الكويتية السماح لأبطال المسلسل المثير للجدل "زوجة واحدة لا تكفي" بالعودة إلى التمثيل في البلاد، شرط توقيع تعهدات بعدم التصوير خارج الكويت، إلا بعد موافقة الوزارة.

06:52

قرار كويتي جديد حول أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. اليكم التفاصيل

قررت وزارة الإعلام الكويتية السماح لأبطال المسلسل المثير للجدل "زوجة واحدة لا تكفي" بالعودة إلى التمثيل في البلاد، شرط توقيع تعهدات بعدم التصوير خارج الكويت، إلا بعد موافقة الوزارة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024