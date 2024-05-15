نضال الأحمدية في أقوى هجوم على كاريس بشار بعد تصريحها عن الممثلين اللبنانين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منتشر للفنانة السورية كاريس بشار خلال مقابلتها مع الإعلامي شربل راجي على قناة cnn بالعربي وتحدثت عن زملائها في الوسط الفني اللبناني.

وأثارت كاريس بشار خلال الساعات الأخيرة ردود فعل واسعة بعد انتشار مقطع مجتزأ من مقابلة لها، حيث سألت عن الفنانين اللبنانيين الذين ترغب بالعمل معهم، وأجابت: " لا.. ما بتذكر أسامي".

وأثار المقطع انتقادات واسعة للفنانة السورية، من جانب ناشطين لبنانيين،

على الجانب الآخر، التمس آخرون لها العذر، وأكدوا أن العبارة خرجت منها بعفوية شديدة، مطالبين المنتقدين بعدم تحميل الأمور أكثر مما تحتمل.

بدورها نشرت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو المقطع على حسابها عبر اكس وكتبت: " ممثلة سورية ما عم تتذكر اسماء ممثلين لبنانيين بعد ناقصنا المنتجين اللبنانيين الذميين".

لتأتي الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بدورها وترد عليها وتقول: "منستاهل لو في منتجين عندن ذرة كرامة بيقاطعوها يلعنها شو شريرة".