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أمل عرفة تتحدث عن زواجها بعد طلاقها من عبد المنعم عمايري وتغني على الهواء
أمل عرفة تتحدث عن زواجها بعد طلاقها من عبد المنعم عمايري وتغني على الهواء
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أمل عرفة تتحدث عن زواجها بعد طلاقها من عبد المنعم عمايري وتغني على الهواء

فن

2024-05-15 | 07:02
أمل عرفة تتحدث عن زواجها بعد طلاقها من عبد المنعم عمايري وتغني على الهواء
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Aljadeed
أمل عرفة تتحدث عن زواجها بعد طلاقها من عبد المنعم عمايري وتغني على الهواء

حلت الفنانة السورية أمل عرفة ضيفة خلال استضافتها في برنامج "هذا مكانك"، مع الإعلامي هشام الهويش، وانتشر لها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية "روحي تحبك" للفنان السعودي عبد المجيد عبدالله.

وقدمت أمل عرفة مقطعًا من الأغنية بإحساس واحترافية دون موسيقى، لتحوز إعجاب الضيوف داخل الأستديو وتصفيقهم لها، آملة أن تعود إلى الغناء مجددًا خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، تحدثت أمل عن إمكانية الزواج مجددًا بعد انفصالها عن االفنان عبد المنعم عمايري قبل سنوات قليلة، قائلة إنها لا تفكر في هذه الخطوة حاليًا، لكنها في بعض الأحيان تتخيل بقاءها بمفردها، لاسيما أن ابنتيها أصبحتا طالبتين جامعيتين، وتركت الأمر لمشيئة الله.

وحينما سُئلت عما إذا كانت تحبذ الزواج من الوسط الفني، أجاب فورًا:" لا ما بفضّل من الوسط، يكون بعيدًا وبشتغل رائد فضاء.. يطلع كم شهر، ويرجع بشوفه هيك مرة بالسنة، هاد الزواج الناجح".


 

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