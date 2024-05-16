وفاة عبد اللطيف عبد الحميد.. تيم حسن وديمة قندلفت ينعيانه بتأثر

وفور انتشار هذا الخبر، سارع أهل الفن للتعبير عن حزنهم الشديد، اذ نشر الممثل السوري تيم حسن على حسابه عبر فيسبوك، صورة للمخرج الراحل، وعلق عليها بالقول: "رحم الله المخرج الكبير عبد اللطيف عبد الحميد .. فقدان كبير للسينما السورية والعربية .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته البقاء لله".من جهتها، الممثلة السورية ديمة قندلفت، كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "صباح حزين، بائس.. رحل الأستاذ! رحل المعلّم عبد اللطيف عبد الحميد.. ليس من كلمات تكفي لرثائك".ولاحقا، نشرت صورة للمخرج الراحل وعلقت عليها بالقول: "غابت شمس السينما السورية".