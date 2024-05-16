سمية الخشاب تدلي بأقوالها أمام النيابة: رامز جلال عذّبني!

وقالت سمية للنيابة إنها تعرضت لإصابات بالغة في الكتف والقدم أثناء التصوير، متهمة فريق الإعداد ورامز جلال ومنتجي برنامجه، بـ"الخداع والتسبب في تعذيبها".وأضافت الفنانة أن ما يقوم به رامز جلال في حق المشاهير أذية متعمدة وشروع في قتل، وخلال ذلك يتعمد إهانة ضيوفه بشكل غير مقبول، مشيرة إلى أنه وفريق الإعداد والمنتج مسؤولون عن تلك المؤامرة والأذية.وبعد خروجها من النيابة، أوضحت سمية أنها سُئِلَت العديد من الأسئلة حول البرنامج، وما إذا كنت على علم بحقيقة المقلب قبل التصوير أم لا؟، وغيرها من التفاصيل الخاصة بإصابتها ومكان تصوير البرنامج، ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوالها ليردوا بما نسب إلى المتهمين.