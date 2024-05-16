أزمة شيرين عبد الوهاب وشركة "روتانا" إلى الواجهة.. اليكم التفاصيل

وقال حسام لطفي محامي شيرين عبد الوهاب إن العقد بين موكلته وشركة روتانا انتهى منذ منتصف العام الماضي، حيث نشر حكم المحكمة الاقتصادية، وجاء فيه نصًا: "صدر حكم محكمة القاهرة الاقتصادية (الدائرة السابعة - بدائرة استثنافية) في الدعوى رقم 601 لسنة 16 ق بتاريخ 16/9/2023 بانتهاء العقد المؤرخ 6/1/2019 في 8/1/2022، وسددت الفنانة مبلغ 8 ملايين جنيه مصري لا غير، وتسلّمت أصل الصيغة التنفيذية بتاريخ 18/12/2023".وأضافت المحكمة: "أقرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في محضر التسليم بـ"براءة ذمة الفنانة شيرين"، وبناءً على ذلك للفنانة شيرين عبد الوهاب التعاقد مع من تشاء بدءًا من تاريخ صدور حكم الاستئنافي في 16/9/2023".وكانت شركة روتانا ردت على اتهام الفنانة شيرين عبد الوهاب لها بتأخير طرح أغانيها، نافية تصريحات الأخيرة جملة وتفصيلاً، كما تحتفظ بجميع حقوقها للرد قانونًا على هذه الادّعاءات.وقالت روتانا في بيان لها نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، إنها لم تستلم من شيرين عبد الوهاب، أو من يمثلها أو ينوب عنها، أية أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة، لافتة إلى أن أغنية "الدهب" التي انتشرت على منصات الاستماع الرقمية العربية والعالمية، هي آخر ما قدمته الفنانة لـ"روتانا".وتابعت الشركة أنها مستعدة لطرح الأغاني فور استلامها للـ"ماستر" والأوراق القانونية، والمخالصات بتوقيع الفنانة شيرين عبد الوهاب.