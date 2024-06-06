قرار صادم بحق هبة نور بعد الفيديو الفاضح مع حبيبها

عاد اسم الممثلة اللبنانية هبة نور ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل في الساعات القليلة الماضية، بعد الحديث عن اتخاذ اجراء صادم بحقها على خلفية الفيديو الفاضح الذي انتشر لها مؤخرا برفقة حبيبها في السيارة.



وفي التفاصيل، وبحسب ما قالت مجلة "نواعم"، إن هبة نور قد تُمنع من المشاركة في أعمال درامية سورية لحين قرار القضاء بشأن ما سُرّب، ولفتت المعلومات الى ان هبة نور مقيمة حاليا في بيروت وتنتظر البت والحكم النهائي في هذه القضية التي تعتبر "ورطة" في مسيرتها الفنية.

هذا وأشارت بعض المصادر الى ان الممثلة السورية هبة نور كانت في صدد التباحث مع شركة إنتاج لبنانية شهيرة من أجل عمل درامي جديد كان سيُنفّذ قريباً، لكن كل شيء توقّف حتى الانتهاء من قضية الفيديو التي شغلت الرأي العام العربي.

وكان انتشر في منتصف شهر أيار الماضي، مقطع فيديو للممثلة السورية هبة نور، ظهرت فيه بوضعية غير لائقة وخادشة للحياء خلال وجودها برفقة حبيبها في السيارة.

