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نانسي عجرم تمازح عروسين خلال زفافهما: عم يبعتولي صوركن
نانسي عجرم تمازح عروسين خلال زفافهما: عم يبعتولي صوركن
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نانسي عجرم تمازح عروسين خلال زفافهما: عم يبعتولي صوركن

فن

2024-06-10 | 05:50
نانسي عجرم تمازح عروسين خلال زفافهما: عم يبعتولي صوركن
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Aljadeed
نانسي عجرم تمازح عروسين خلال زفافهما: عم يبعتولي صوركن

تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حديث رواد موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تمازح عروسين خلال احيائها حفل زفافاهما.

وفي التفاصيل، ظهرت نانسي في الفيديو وهي تتوقف عن الغناء و تتوجه الى العروسين بالقول: "على فكرة، من شهر عم يبعتولي صوركن عالواتساب، كتير انشهرتوا قبل العرس"، ما دفع العروسين الى الدخول في نوبة ضحك لطيفة.

وتابعت نانسي: "إن شاء الله تتهنوا يارب وتعيشوا أحلى حياة بالدني وتجيبوا بنات أول شي وترجعوا صبيان".

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