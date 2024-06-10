نانسي عجرم تمازح عروسين خلال زفافهما: عم يبعتولي صوركن

وفي التفاصيل، ظهرت نانسي في الفيديو وهي تتوقف عن الغناء و تتوجه الى العروسين بالقول: "على فكرة، من شهر عم يبعتولي صوركن عالواتساب، كتير انشهرتوا قبل العرس"، ما دفع العروسين الى الدخول في نوبة ضحك لطيفة.

وتابعت نانسي: "إن شاء الله تتهنوا يارب وتعيشوا أحلى حياة بالدني وتجيبوا بنات أول شي وترجعوا صبيان".