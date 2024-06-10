براءة حليمة بولند وهذا ما كشفه محاميها

لا يزال اسم الاعلامية الكويتية حليمة بولند يتصدر محركات البحث والتريند بعد ان القى رجال المباحث القبض عليها بناء على الحكم الصادر بحقها وهو السجن لمدة عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.





وفي تفاصيل جديدة حول القضية ألغت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الثامنة حبس حليمة بولند وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الله العثمان مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابها. ‏



و أكدت المحامية مريم البحر أن ، المحكمة قررت بعدم النطق بالحكم ، وكان سبق وتنازل الطرفين عن الشكاوى بينهما.



و قالت : مبروك لكل محبي صدقيتي وأختي وتوأم روحي ..الحمدالله على القضاء العادل و على مرافعتي الختامية والفريق المشارك.



يذكر أنه في الاسبوع الماضي، كانت محكمة الجنايات قد رفضت إخلاء سبيل حليمة في قضية التحريض على الفسق والفجور، بالرغم من تنازل الطرفين عن الشكاوي لا سيما وأن القضية تتعلق بالحق العام، وحجزت القضية لليوم الأحد 9 يونيو.