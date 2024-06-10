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احدث ظهور للاميرة رجوة وفيديو يوثق بطنها المنتفخ
احدث ظهور للاميرة رجوة وفيديو يوثق بطنها المنتفخ
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احدث ظهور للاميرة رجوة وفيديو يوثق بطنها المنتفخ

فن

2024-06-10 | 09:05
احدث ظهور للاميرة رجوة وفيديو يوثق بطنها المنتفخ
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Aljadeed
احدث ظهور للاميرة رجوة وفيديو يوثق بطنها المنتفخ

احتفلت المملكة الاردنية الهاشمية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، التي تتزامن إقامتها مع عيد الجلوس الملكي الـ 25.

وحضر الحفل جميع أفراد العائلة الهاشمية الأردنية، ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأميرة رجوة الحسين والتي كان ظاهراً عليها الحمل بشكل واضح، الأمير هاشم، الأميرة سلمى، الأميرة إيمان وزوجها السيد جميل اضافة الى الاميرة منى الحسين والدة الملك عبدالله و أمراء و أميرات العائلة الهاشمية.

وانتشر فيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مراحل تقدم حمل الاميرة رجوة وكيف تغير شكلها وانتفخت بطنها بشكل واضح.
 

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