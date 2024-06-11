سلطان الطرب جورج وسوف يفاجئ الشامي بعيد ميلاده وردة فعل الاخير مؤثرة

من جهته، وثق الشامي الاجواء المؤثرة ونشر صورًا وفيديوهات تجمعه مع سلطان الطرب، وعلق قائلاً: "شو بدو اي انسان بالدنيا اكتر من انو ابو وديع يحتفل بعيد ميلادو>”

وأضاف: " مهما الدنيا تتغير انا ماتغير كنت اسمعلك ياها طول الوقت، لحد مالما شفتك تاكدت فعلاً انك اصدق انسان ، وفعلاً كل الدنيا تغيرت".



وتابع: "وابو وديع هو ابو وديع الطيب الصادق ، كل كلمة قلتلي ياها وكل نصيحة وجهتلي ياها هي شرف لألي ، شكراً لانك هون وشكراً لمحبتك ودعمك".

وختم تعليقه، قائلاً: "الله يديم عليك الصحة والعافية ويخليلك احبابك ويخليك النا ومنلتقي بدبي."

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A post shared by Al Shami (@alshami.music)



