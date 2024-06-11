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سلطان الطرب جورج وسوف يفاجئ الشامي بعيد ميلاده وردة فعل الاخير مؤثرة
سلطان الطرب جورج وسوف يفاجئ الشامي بعيد ميلاده وردة فعل الاخير مؤثرة
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سلطان الطرب جورج وسوف يفاجئ الشامي بعيد ميلاده وردة فعل الاخير مؤثرة

فن

2024-06-11 | 06:24
سلطان الطرب جورج وسوف يفاجئ الشامي بعيد ميلاده وردة فعل الاخير مؤثرة
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Aljadeed
سلطان الطرب جورج وسوف يفاجئ الشامي بعيد ميلاده وردة فعل الاخير مؤثرة

احتفل الفنان الشاب الشامي بعيد ميلاده مع سلطان الطرب جورج وسوف، وذلك قبل حفلهما القادم في دبي، حيث فاجأه ابو وديع بنمنياته له بالعمر المديد.

من جهته، وثق الشامي الاجواء المؤثرة ونشر صورًا وفيديوهات تجمعه مع سلطان الطرب، وعلق قائلاً: "شو بدو اي انسان بالدنيا اكتر من انو ابو وديع يحتفل بعيد ميلادو>”

وأضاف: " مهما الدنيا تتغير انا ماتغير كنت اسمعلك ياها طول الوقت، لحد مالما شفتك تاكدت فعلاً انك اصدق انسان ، وفعلاً كل الدنيا تغيرت".

وتابع: "وابو وديع هو ابو وديع الطيب الصادق ، كل كلمة قلتلي ياها وكل نصيحة وجهتلي ياها هي شرف لألي ، شكراً لانك هون وشكراً لمحبتك ودعمك".

وختم تعليقه، قائلاً: "الله يديم عليك الصحة والعافية ويخليلك احبابك ويخليك النا ومنلتقي بدبي."

A post shared by Al Shami (@alshami.music)

 

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