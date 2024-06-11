أحلام الشامسي تحتفل بتخرج ابنها فاهد: مبروك يا نور عيني

وعلقت أحلام على الصور ومقاطع الفيديو بقولها: "الحمدلله على البلاغ أمي، مبروك يا نور عيني وروحي، اليوم تخرج ولدي فاهد بن مبارك بن محمد بن فاهد الهاجري، جعلني أشوفك في أعلى المناصب."

في الفيديو، ظهر فاهد وهو يستلم شهادته مع زملائه، بينما شارك والده مبارك الهاجري في الحفل واحتضن ابنه بعد تسلمه الشهادة ونزوله من المسرح، وقام الابن بتقبيل جبين والده وحضنه.

كما نشرت أحلام صورًا من الحفل عبر حسابها على "سناب شات"، وعلقت عليها بقولها: "اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك."