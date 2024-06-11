الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أحلام الشامسي تحتفل بتخرج ابنها فاهد: مبروك يا نور عيني
أحلام الشامسي تحتفل بتخرج ابنها فاهد: مبروك يا نور عيني
A-
A+

أحلام الشامسي تحتفل بتخرج ابنها فاهد: مبروك يا نور عيني

فن

2024-06-11 | 06:46
أحلام الشامسي تحتفل بتخرج ابنها فاهد: مبروك يا نور عيني
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أحلام الشامسي تحتفل بتخرج ابنها فاهد: مبروك يا نور عيني

وثقت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي عبر منصة "إكس" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو خلال احتفالها بتخرج ابنها فاهد. وقدمت له رسائل التهاني والمباركات بهذه المناسبة السعيدة.

وعلقت أحلام على الصور ومقاطع الفيديو بقولها: "الحمدلله على البلاغ أمي، مبروك يا نور عيني وروحي، اليوم تخرج ولدي فاهد بن مبارك بن محمد بن فاهد الهاجري، جعلني أشوفك في أعلى المناصب."

في الفيديو، ظهر فاهد وهو يستلم شهادته مع زملائه، بينما شارك والده مبارك الهاجري في الحفل واحتضن ابنه بعد تسلمه الشهادة ونزوله من المسرح، وقام الابن بتقبيل جبين والده وحضنه.

كما نشرت أحلام صورًا من الحفل عبر حسابها على "سناب شات"، وعلقت عليها بقولها: "اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك."

اقرأ ايضا في فن

هيفاء وهبي تتصدر التريند برقصها العفوي
10:12

هيفاء وهبي تتصدر التريند برقصها العفوي

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو لرقصة جديدة على أغنيتها "يا نحلة".

10:12

هيفاء وهبي تتصدر التريند برقصها العفوي

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو لرقصة جديدة على أغنيتها "يا نحلة".

طارق سويد يعترف بمعاناته من مرض نفسي نادر.. ما قاله مؤثر
09:16

طارق سويد يعترف بمعاناته من مرض نفسي نادر.. ما قاله مؤثر

أثار الممثل والكاتب طارق سويد ضجة كبيرة بإعترافه عن مرضه النفسي النادر بكل جرأة، مؤكداً أنه صادق ولا يخجل من الوجع الذي يعاني منه ويحاول دوماً الحديث عن حالته ليستفيد منها الناس.

09:16

طارق سويد يعترف بمعاناته من مرض نفسي نادر.. ما قاله مؤثر

أثار الممثل والكاتب طارق سويد ضجة كبيرة بإعترافه عن مرضه النفسي النادر بكل جرأة، مؤكداً أنه صادق ولا يخجل من الوجع الذي يعاني منه ويحاول دوماً الحديث عن حالته ليستفيد منها الناس.

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها " فخورة فيكي "
08:59

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها " فخورة فيكي "

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا الـ13، في حضور زوجها رجل الأعمال فريد رحمه ونجلها كريستيانو.

08:59

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها " فخورة فيكي "

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا الـ13، في حضور زوجها رجل الأعمال فريد رحمه ونجلها كريستيانو.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024