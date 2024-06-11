ممثلة لبنانية شهيرة تواعد النجم جو جوناس.. وصور رومانسية إلى العلن

وتحت عنوان "ليلى عبدالله تواعد جو جوناس"، انتشرت كثيرًا من الصور للثنائي بوضعياتٍ مختلفة أبرزها وهما يسبحان معًا، بينما تحتضنه في صورةٍ أخرى.

وعلى الرغم من أن بعض الصور لم تكن واضحة، بيد أن ما يؤكد وُجود الثنائي معًا هو قيام كلاهما بمشاركة صورٍ خاصةٍ بهما كل واحدٍ على حدة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مع الإشارة إلى المكان وهو "One&Only Aesthesis" الذي يصف نفسه بأنه ملاذ ساحلي ساحر يحتفل بالعصر الذهبي للريفيرا الأثينية.

كما أن ليلى كانت ترتدي قلاداتٍ في صورها التي نشرتها قبل 12 ساعة، وهي القلادات ذاتها التي ظهرت فيها إلى جانب جوناس.

وإلى جانب ذلك، وجد المتابعون أن جو جوناس يتابع ليلى عبدالله عبر حسابه في "إنستغرام" وكذلك الأمر بالنسبة لها.

وكشفت سابقاً الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبد الله عن معاناتها من التحرش في سنّ صغيرة، من أصدقاء والديها، وهما من الصمّ والبكم.