سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها " فخورة فيكي "

ونشرت "سيرين" مجموعة من الصور والفيديوهات عن طريق خاصية "ستوري" عبر حسابها على موقع "انستغرام"، وعلقت على صورة تاليا: "لو بتعرفي قد ايه انا بحبك وفخورة فيكي".

كما علقت "سيرين عبدالنور"، على فيديو احتفال ابنتها بعيد ميلادها، وكتبت: "كان من الرائع رؤيتك تكبر على مدار الـ 13 عامًا الماضية، لقد ألهمتنا وجعلتنا فخورين بطرق عديدة، أنت قدوة مذهلة!.. عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".

شاركت الفنانة اللبنانية في مسلسل "النسيان"، والذي ضم كلًا من قيس الشيخ نجيب، وبمشاركة عدد من الممثلين من أبرزهم: "كارول عبود، وفادي أبي سمرا، وأسامة المصري، وندى بو فرحات، وسلمى شلبي، وإيلي كريستفريدوس، وسامي أبو حمدان ويورغو شلهوب.