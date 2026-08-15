وفاة المخرج الأميركي مارك ريدل عن 97 عاماً بعد مسيرة حافلة

وأكدت ابنته إيمي ريدل أن والدها توفي يوم الخميس 13 أغسطس/آب 2026 لأسباب طبيعية داخل منشأة لرعاية العاملين في صناعة الترفيه في منطقة وودلاند هيلز أنجلوس، وودعته بكلمات مؤثرة، مشيرة إلى أنه كان شخصاً استثنائياً وأحد أكثر الأشخاص مرحاً وموهبة الذين عرفتهم.

ولد ريدل، واسمه الأصلي مورتيمر ريدل، في عام 1929، ودرس في مؤسسات عدة من بينها مدرسة جوليارد، قبل أن يبدأ مسيرته في التمثيل. كما جمعته صداقة بالممثل الراحل دين، قبل أن يحقق حضوراً تلفزيونياً من خلال مسلسل "As the World Turns".

وفي ستينيات القرن الماضي، اتجه ريدل إلى الإخراج التلفزيوني، وشارك في عدد من الأعمال البارزة، قبل أن ينتقل بقوة إلى السينما ويقدم أفلاماً عدة رسخت اسمه في ، بينها "The Reivers" مع ستيف ماكوين، و"The Cowboys" مع جون واين، و"Cinderella Liberty"، و"The Rose" مع بيت ميدلر، إضافة إلى "The River".

لكن أبرز محطات مسيرته بقيت فيلم "On Golden Pond" الصادر عام 1981، والذي جمع هنري فوندا وكاثرين هيبورن وجين فوندا. وحصل الفيلم على 10 ترشيحات لجوائز الأوسكار وفاز بثلاث جوائز، بينها أفضل ممثل لهنري فوندا وأفضل ممثلة لكاثرين هيبورن، فيما نال ريدل ترشيحاً لأفضل مخرج في حفل عام 1982.

وإلى جانب الإخراج، واصل ريدل الظهور كممثل في عدد من الأعمال السينمائية، كما عمل لاحقاً في التدريس، تاركاً وراءه إرثاً فنياً ارتبط بأفلام إنسانية وشخصيات تركت أثراً واضحاً في تاريخ السينما الأميركية.