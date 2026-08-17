خبر حزين يهزّ هوليوود.. وفاة هايدن بانتير عن عمر 36 عاماً

وأعلن والدها "سكيب" بانتير رحيل ابنته في بيان مؤثر، وصفها فيه بأنها كانت مصدر نور وفرح لكل من عرفها وللملايين الذين تابعوها على الشاشة، فيما طلبت العائلة احترام خصوصيتها خلال فترة الحداد. وحتى الآن، لم يتم الكشف رسمياً عن سبب الوفاة، في وقت أفادت تقارير بأن ملابسات الرحيل لا تزال قيد التحقيق.

وجاءت وفاة هايدن قبل خمسة أيام فقط من عيد ميلادها الـ37، إذ وُلدت في 21 آب/أغسطس 1989. وبدأت مسيرتها الفنية في عمر مبكر جداً، قبل أن تحقق شهرة من خلال شخصية "كلير " في مسلسل "Heroes"، وهي الشخصية التي جعلتها واحدة من أبرز نجمات التلفزيون الشابات في تلك المرحلة.

كما حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل "Nashville" من خلال شخصية "جولييت بارنز"، وحصلت عن أدائها على ترشيحين لجائزة "غولدن غلوب". وشاركت أيضاً في عدد من الأعمال السينمائية، أبرزها "Remember the Titans" و"Scream 4" و"Scream VI"، إلى جانب أدائها الصوتي في فيلم الرسوم المتحركة "A Bug's Life".

وكانت هايدن قد عادت خلال الأشهر إلى الواجهة مع إصدار مذكراتها "This Is Me: A Reckoning" في أيار/مايو 2026، والتي تحدثت فيها عن مسيرتها منذ الطفولة والتحديات الشخصية التي مرت بها. كما كان فيلم الإثارة النفسية "Sleepwalker" من أحدث أعمالها قبل رحيلها.

وتترك هايدن وراءها ابنتها كايا من الملاكم الأوكراني السابق كليتشكو، فيما يأتي رحيلها بعد نحو ثلاثة أعوام من وفاة شقيقها الأصغر يانسن بانتير عام 2023.