اتهامات بالإساءة والتهديد تلاحق هونغ مين غي .. ووكالته تقلب الرواية

ونشرت المؤثرة في 19 أغسطس تفاصيل اتهاماتها عبر ، وأرفقتها بوثيقة قانونية مؤرخة في 28 يوليو، تحمل عنوان “إخطار باتخاذ إجراءات قانونية بشأن أفعال جنائية غير قانونية”.



وبحسب ما نقلته وسائل إعلام كورية، ادعت الشريكة السابقة أن هونغ مين غي ألقى زجاجة سوجو باتجاهها في أحد الشوارع، كما اتهمته بدفعها وضرب كتفها والإمساك برقبتها في وقائع أخرى.



ولم تتوقف الادعاءات عند ذلك، إذ قالت إن الممثل أجرى نحو 40 اتصالاً متتالياً بها في إحدى المرات، وادعت أنه وجه إليها تهديدات بالقتل، إضافة إلى تفتيش هاتفها والاطلاع على محادثاتها بدافع .



كما زعمت أنه قاد دراجة كهربائية تحت تأثير الكحول بينما كانت برفقته، قبل وقوع حادث قالت إنه تسبب في إصابتها.



وتحدثت المؤثرة كذلك عن آثار نفسية قالت إنها عانت منها بعد انتهاء العلاقة، من بينها اضطرابات النوم والارتجاف والتعرق الليلي، موضحة أنها أخبرت عائلتها بما حدث قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية.





وأثارت اتهامات إضافية تتعلق بكلب الممثل “ليو” المزيد من الجدل، بعدما زعمت أنه كان يسيء معاملته ويركله، وهي ادعاءات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، كما حذفت المؤثرة لاحقاً المنشور الذي تضمن هذه التفاصيل.



في المقابل، رفضت وكالة Fable Company، التي تدير أعمال هونغ مين غي، رواية المؤثرة، مؤكدة أن الوقائع التي توصلت إليها تختلف “تماماً” عما نشرته.



وقالت الوكالة إن الخلاف بدأ بعدما اكتشف الممثل، بحسب روايتها، استمرار تواصل شريكته مع حبيب سابق خلال علاقتهما، مضيفة أنها حاولت لاحقاً العودة إليه، إلا أنه رفض استئناف العلاقة.



وادعت الوكالة أيضاً أن المؤثرة توجهت إلى عائلته وواصلت قرع جرس الباب من الواحدة حتى الرابعة فجراً، كما حاولت تغطية إحدى كاميرات المراقبة.



وأكدت Fable Company أنها ستلجأ إلى ، معلنة نيتها اتخاذ إجراءات تتعلق بالملاحقة، إضافة إلى دعاوى مدنية وجنائية بتهمة نشر معلومات كاذبة والتشهير.

وبين روايتين متناقضتين بشكل كامل، تبقى الاتهامات حتى الآن في إطار الادعاءات المتبادلة، فيما ينتظر أن تحدد الإجراءات القانونية والأدلة التي يقدمها الطرفان مسار القضية وحقيقتها.