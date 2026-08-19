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قبل زفافها بساعات.. دانا الحلاني توجه رسالة لزوجها وماريتا وتكشف ما قاله والدها
قبل زفافها بساعات.. دانا الحلاني توجه رسالة لزوجها وماريتا وتكشف ما قاله والدها
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قبل زفافها بساعات.. دانا الحلاني توجه رسالة لزوجها وماريتا وتكشف ما قاله والدها

فن و منوعات

2026-08-19 | 07:54
قبل زفافها بساعات.. دانا الحلاني توجه رسالة لزوجها وماريتا وتكشف ما قاله والدها
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Aljadeed
قبل زفافها بساعات.. دانا الحلاني توجه رسالة لزوجها وماريتا وتكشف ما قاله والدها

تستعد الشيف دانا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، للاحتفال بزفافها على آلان سعد مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس/آب، في حفل عائلي حرصت على أن يحمل تفاصيل خاصة تعكس شخصيتها، ويجمع أفراد عائلتها والمقرّبين منها.

وفي حديث خاص لـ"فوشيا"، كشفت دانا عن تفاصيل التحضيرات للحفل واللحظات التي تنتظرها بحماسة، كما تحدثت عن علاقتها بعائلتها، ولا سيما شقيقتها ماريتا ووالدها عاصي الحلاني، قبل أن توجه رسالة خاصة إلى زوجها آلان سعد مع بدء مرحلة جديدة من حياتهما.

وأكدت دانا أنها تابعت بنفسها مختلف تفاصيل حفل الزفاف، بمساعدة شقيقتها ماريتا وأفراد عائلتها، رغبة منها في أن يأتي الاحتفال بالصورة التي تشبهها وتعبر عنها.

وقالت: "عرسي يشبهني بكل تفاصيله. أنا نظمت كل شيء، وبالتأكيد شقيقتي وأهلي ساعدوني كثيرًا. أحببنا أن يكون العرس لطيفًا وأن نحتفل مع الأشخاص المقرّبين منا والذين يحبوننا".

كما عبّرت عن سعادتها بالمحبة الكبيرة التي أحاطها بها الجمهور، وبالرسائل والتهاني التي تلقتها بالتزامن مع استعدادها للزفاف، مؤكدة امتنانها لكل من شاركها فرحتها بكلمة جميلة.

ورغم أجواء الفرح والحماسة، لا تخفي دانا الجانب العاطفي الذي يرافق هذا اليوم، إذ أكدت أن عائلتها تشكل نقطة ضعفها الأساسية. وعندما سُئلت عمّن قد تتأثر أمام دموعه خلال الحفل، لم تستطع اختيار شخص واحد، واكتفت بالقول: "كلهم.. كلهم نقطة ضعفي".

ومن أبرز اللحظات التي تنتظرها بحماسة، الرقصة الأولى مع زوجها آلان سعد، والتي ستكون على أنغام أغنية "نصي التاني"، التي حضّرها والدها عاصي الحلاني خصيصًا لهذه المناسبة.

ووصفت دانا الأغنية بأنها مؤثرة وتشبه تمامًا اللحظة التي لطالما حلمت بها، مؤكدة أنها متحمسة جدًا لخوض هذه التجربة خلال حفل الزفاف.

وتحدثت دانا كذلك عن شقيقيها ماريتا والوليد، مشيرة إلى أنها تشعر بأنها محظوظة بوجودهما إلى جانبها في هذه المناسبة. وكشفت أن ماريتا تحضّر لها أغنية خاصة للزفاف بالتعاون مع الفنان سليم عساف، لتكون واحدة من المفاجآت العائلية المنتظرة خلال الحفل.

وحملت رسالة دانا إلى شقيقتها الكثير من المشاعر، إذ وصفت ماريتا بأنها نصفها الآخر وأقرب الأشخاص إلى قلبها، وقالت: "كبرنا معًا وعشنا أجمل الأيام واللحظات معًا. هي ليست شقيقتي فقط، بل صديقة عمري وطفولتي، ومهما حصل لن يتغير هذا الشيء الذي بيننا. أحبها حتى تنتهي الدنيا".

أما والدها عاصي الحلاني، فكان حاضرًا بقوة في استعدادات ابنته لهذه المرحلة، سواء من خلال الأغنية التي حضّرها لها أو عبر الكلمات التي وجهها إليها قبل انتقالها إلى حياتها الزوجية.

وكشفت دانا أن والدها أكد لها أنها، مهما كبرت، ستبقى دائمًا ابنته الصغيرة، وأنه سيواصل الوقوف إلى جانبها ودعمها، مشيرة إلى أن أكثر ما يتمناه لها هو أن تعيش حياة سعيدة ومستقرة.

وفي ختام حديثها، وجهت دانا رسالة إلى زوجها آلان سعد، عبّرت فيها عن سعادتها وحماستها لما ينتظرهما في المرحلة المقبلة، وقالت: "أنا سعيدة ومتحمسة لما هو آتٍ، وإن شاء الله تكون أيامنا دائمًا جميلة، ونؤسس أجمل عائلة، والله يخلينا لبعض".

ودانا هي الابنة الصغرى للفنان عاصي الحلاني، إلا أنها اختارت أن تشق لنفسها مسارًا مهنيًا مختلفًا عن المجال الفني الذي نشأت في أجوائه. وفي عام 2022، حصلت على شهادة احترافية في مجال الطبخ، لتتابع شغفها وتطوّر مسيرتها الخاصة بعيدًا عن الغناء والتمثيل.

ومع زواجها رسميًا من آلان سعد، تبدأ دانا الحلاني فصلًا جديدًا من حياتها، على أن تتوج هذه الخطوة بحفل زفافها في لبنان وسط عائلتها والمقربين منها.

 

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