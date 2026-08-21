أول عيد ميلاد بعد الزواج.. مفاجأة أحمد السعدني لـ ميرنا الهلباوي تخطف الأنظار

وظهرت ميرنا في الصور برفقة السعدني ونجله، في أجواء بدت عائلية وعفوية، وهو ما لفت أنظار المتابعين، خصوصاً مع ظهور العلاقة القريبة التي تجمعها بعائلة زوجها خلال الأشهر الأولى من زواجهما.

وعبّرت ميرنا عن تأثرها بالمفاجأة، مؤكدة أن احتفال هذا العام كان مختلفاً بالنسبة إليها رغم أنها سبق أن احتفلت بأعياد ميلادها في أماكن عدة حول .

وكتبت تعليقاً على الصور: «يا إلهي! لقد احتفلتُ بأعياد ميلادي في أماكن متفرقة حول العالم، لكن هذا العام مميز للغاية ومؤثر جداً، إذ بي وفاجأني به أقرب شخص إلى قلبي. أتمنى أن نحتفل دائماً ببعضنا البعض».

من جانبه، اختار أحمد السعدني معايدة زوجته بطريقته الطريفة، فنشر مجموعة من الصور التي جمعتهما عبر حسابه في «إنستغرام»، وكتب لها: «كل سنة وانتي طيبة يا حلّالة العقد»، لترد عليه ميرنا بعبارة مقتضبة حملت الكثير من الرومانسية: «حب كبير».

وسرعان ما انهالت التهاني من نجوم الفن وأصدقاء ، إذ علقت غادة عادل بقلب أحمر، بينما كتبت مايان السيد: «عيد ميلاد يا ميرنا»، ووجّهت ريهام عبد الغفور رسالة لهما قائلة: «كل سنة وأنتم طيبين حبايبي ربنا يسعدكم»، فيما شارك أحمد داود أيضاً بتعليق حمل رمز القلب.

ويأتي الاحتفال بعد أسابيع قليلة من إعلان أحمد السعدني زواجه من ميرنا الهلباوي في 26 يونيو/حزيران الماضي، في حفل حضره أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

وكانت ميرنا قد احتفلت قبل أيام بعيد ميلاد السعدني برسالة رومانسية وصور جمعتهما، ليواصل الزوجان تبادل الرسائل العاطفية عبر ، في وقت باتت فيه تفاصيل حياتهما الجديدة بعد الزواج تحظى باهتمام واضح من الجمهور.