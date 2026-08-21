بعد زفافها بيوم.. دانا عاصي الحلاني تواصل الاحتفال مع زوجها في حفل والدها

وظهرت دانا خلال السهرة برفقة زوجها وعدد من أفراد العائلة، بينهم شقيقتها ماريتا وشقيقها الحلاني، حيث تفاعل العروسان بحماس مع أغنيات عاصي، ورقصا وسط الحضور في أجواء عكست استمرار الاحتفالات بالزفاف.

ومن أبرز اللحظات التي تداولها المتابعون، منح عاصي الحلاني الميكروفون لابنته خلال الحفل، لتشاركه الغناء أمام الجمهور، في لقطة عائلية لافتة أظهرت فرحة الأب بابنته بعد دخولها القفص الذهبي.

وكانت دانا قد احتفلت مساء الأربعاء 19 أغسطس بزفافها من آلان سعد في منطقة فيطرون بكسروان، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين، وسط أجواء رومانسية تصدرت .

ولم تنتهِ ليلة الزفاف مع انتهاء المراسم، إذ انتقلت العروس وعائلتها إلى الـAfter Party، حيث بدلت دانا فستان زفافها من توقيع المصمم اللبناني العالمي صعب، واختارت فستاناً أبيض قصيراً وعصرياً يناسب أجواء الرقص.

كما غيرت والدتها كوليت الحلاني وشقيقتها ماريتا إطلالتيهما، فيما تحولت السهرة إلى أجواء أكثر حيوية مع الإضاءة الملونة والموسيقى والرقص، إلى جانب إضافة الـSparkles اللامعة على وجوه وأيدي الحاضرين.