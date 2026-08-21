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بعد زفافها بيوم.. دانا عاصي الحلاني تواصل الاحتفال مع زوجها في حفل والدها
بعد زفافها بيوم.. دانا عاصي الحلاني تواصل الاحتفال مع زوجها في حفل والدها
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بعد زفافها بيوم.. دانا عاصي الحلاني تواصل الاحتفال مع زوجها في حفل والدها

فن و منوعات

2026-08-21 | 04:58
بعد زفافها بيوم.. دانا عاصي الحلاني تواصل الاحتفال مع زوجها في حفل والدها
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Aljadeed
بعد زفافها بيوم.. دانا عاصي الحلاني تواصل الاحتفال مع زوجها في حفل والدها

لا تزال أجواء الفرح مستمرة في عائلة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بعد زفاف ابنته دانا الحلاني من آلان سعد، إذ فاجأت العروس الجمهور بظهورها مع زوجها مساء أمس الخميس 20 أغسطس في حفل أحياه والدها في بيروت، بعد يوم واحد فقط على ليلة زفافها.

وظهرت دانا خلال السهرة برفقة زوجها آلان وعدد من أفراد العائلة، بينهم شقيقتها ماريتا وشقيقها الوليد الحلاني، حيث تفاعل العروسان بحماس مع أغنيات عاصي، ورقصا وسط الحضور في أجواء عكست استمرار الاحتفالات بالزفاف.

ومن أبرز اللحظات التي تداولها المتابعون، منح عاصي الحلاني الميكروفون لابنته خلال الحفل، لتشاركه الغناء أمام الجمهور، في لقطة عائلية لافتة أظهرت فرحة الأب بابنته بعد دخولها القفص الذهبي.

وكانت دانا قد احتفلت مساء الأربعاء 19 أغسطس بزفافها من آلان سعد في منطقة فيطرون بكسروان، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين، وسط أجواء رومانسية تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تنتهِ ليلة الزفاف مع انتهاء المراسم، إذ انتقلت العروس وعائلتها إلى الـAfter Party، حيث بدلت دانا فستان زفافها من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، واختارت فستاناً أبيض قصيراً وعصرياً يناسب أجواء الرقص.

كما غيرت والدتها كوليت الحلاني وشقيقتها ماريتا إطلالتيهما، فيما تحولت السهرة إلى أجواء أكثر حيوية مع الإضاءة الملونة والموسيقى والرقص، إلى جانب إضافة الـSparkles اللامعة على وجوه وأيدي الحاضرين.

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