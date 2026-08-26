بعد شائعة وفاته.. أول ظهور لـ صلاح تيزاني من المستشفى بعد خضوعه لمنظار في المعدة

أجرى الفنان اللبناني ، الشهير بشخصية «أبو سليم»، أمس، تنظيرًا للمعدة في المركز الطبي الجامعي .