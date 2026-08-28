نانسي عجرم تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة «اشهدي يا دني».. وهذا موعد طرحها

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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تزعم وفاة الفنان اللبناني فضل شاكر، بالتزامن مع شائعات أخرى تحدثت عن تدهور حالته الصحية، ما أثار حالة من القلق والصدمة بين جمهوره ومحبيه، ودفع كثيرين إلى البحث عن حقيقة ما يتم تداوله.
طمأن الفنان المصري بيومي فؤاد جمهوره ومحبيه على وضعه الصحي، بعد تعرضه لوعكة مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في منطقة المهندسين، عقب إصابته بالحزام الناري.