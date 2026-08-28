نانسي عجرم تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة «اشهدي يا دني».. وهذا موعد طرحها

شوّقت الفنانة جمهورها لعملها الغنائي الجديد «اشهدي يا دني»، والمقرر طرحه رسميًا يوم الاثنين 31 أغسطس/آب 2026.



ونشرت عبر حساباتها الرسمية على مقطعًا تشويقيًا قصيرًا من الأغنية، ظهرت خلاله بإطلالة صيفية باللون وقبعة كبيرة، وسط أجواء خارجية بالقرب من البحر، كاشفةً لمحة أولى عن الهوية البصرية للعمل من دون الإفصاح عن تفاصيله كاملة.

وأرفقت الفيديو بوسم «اشهدي يا دني» وموعد إطلاق الأغنية، لتبدأ حملتها الترويجية قبل أيام من طرحها. ولاقى الإعلان تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذي عبّر عن حماسه للاستماع إلى العمل كاملًا، فيما أشاد متابعون بالأجواء الصيفية والطاقة الإيجابية التي حملها المقطع.

ومن المنتظر أن تكشف نانسي خلال الأيام المقبلة مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بالأغنية، بالتزامن مع اقتراب موعد إصدارها الرسمي.