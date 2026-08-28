هيفاء وهبي تطلق «نوغا» وتعيد «بوس الواوا» بحلّة جديدة

طرحت الفنانة هيفاء أحدث أغنياتها بعنوان «نوغا» «يوتيوب» ومختلف منصات الموسيقى، مقدّمةً عملًا غنائيًا يجمع بين الإيقاع الحيوي والأجواء المرحة والصورة البصرية المستوحاة من حقبتي الخمسينيات والستينيات.



الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس، فيما تولّى المخرج جو بو عيد إخراج الفيديو كليب، الذي اعتمد على أجواء كلاسيكية وتفاصيل بصرية أعادت الجمهور إلى زمن المقاهي القديمة.



وتدور أحداث الكليب داخل مقهى كلاسيكي، حيث تظهر هيفاء في دور نادلة تتمتع بحضور لافت، وتدخل في سلسلة من المواقف الطريفة مع زبائن المقهى، ضمن قالب يجمع بين الغناء والاستعراض والتمثيل. كما حمل العمل مجموعة من التفاصيل التي انسجمت مع الفترة الزمنية المستوحى منها، بدءًا من الديكور وصولًا إلى الأزياء والمكياج وتسريحة الشعر.



واختارت هيفاء إطلالة نادلة باللون الأخضر النعناعي مع مئزر أبيض، من توقيع المصمم رامي سلمون، ونسقتها مع تسريحة شعر «البوفان» ومكياج مستوحى من إطلالات نجمات هوليوود في تلك الحقبة، ما عزّز الهوية البصرية الخاصة بالكليب.



ومن أبرز مفاجآت «نوغا» إعادة هيفاء جملتها الشهيرة «بوس الواوا»، المرتبطة بواحد من أشهر أعمالها الغنائية السابقة، لكن بصياغة ولحن مختلفين. وأضفت هذه الخطوة لمسة من الحنين على الأغنية، مع تقديم العبارة المعروفة ضمن قالب موسيقي جديد.

وتُعد «نوغا» أولى أغنيات ألبوم هيفاء وهبي الجديد «ميغا هيفا 3»، الذي تفتتح من خلاله مرحلة فنية ، مواصلةً تقديم أعمال تجمع بين الموسيقى والأداء التمثيلي والاستعراض والهوية البصرية المميزة التي أصبحت من أبرز سمات أعمالها.