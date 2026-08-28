نجوى كرم تكشف عن ألبومها الـ23 «شو ما صار».. وتتولى إنتاجه بنفسها

كشفت الفنانة رسميًا عن عنوان ألبومها الجديد «شو ما صار»، منهيةً التشويق التي أثارتها خلال الأيام الماضية من خلال صور ومقاطع نشرتها من داخل الاستوديو.





وشاركت عبر حسابها في «إنستغرام» البوستر الرسمي للعمل، مؤكدةً أنه الألبوم رقم 23 في مسيرتها الفنية. وظهرت على الغلاف بفستان ساتان باللون البرغندي، وسط أجواء طبيعية صخرية جمعت بين الطابعين العصري والكلاسيكي، فيما تصدّر اسم الألبوم التصميم بخط لافت.

كما حمل البوستر عبارة «Produced by Najwa Karam»، في إشارة إلى تولّيها إنتاج المشروع بنفسها.



واكتفت نجوى بالتعليق بعبارة «شو ما صار»، مرفقةً بالوسم الرسمي للحملة، من دون قائمة الأغنيات أو أسماء الشعراء والملحنين والموزعين المشاركين.



وحظي الإعلان بتفاعل واسع من جمهورها، الذي بعودتها إلى الألبومات، فيما يُنتظر أن تكشف خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل الأغنيات ومواعيد طرحها والأعمال المصوّرة المرافقة لها.