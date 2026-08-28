بعد قرار الاعتزال.. رسالة مؤثرة من الشامي إلى داليا مبارك

وشارك الشامي عبر خاصية "الستوري" في حسابه على " " صورة لداليا مبارك، وأرفقها برسالة تحدث فيها عن موهبتها وإحساسها الفني، مشيرًا إلى الضغوط التي قد تكون واجهتها خلال مسيرتها، ومؤكدًا محبة جمهورها وزملائها لها وانتظارهم عودتها من جديد.

وتأتي رسالة الشامي بعد فترة قصيرة من إعلان داليا مبارك قرارها اعتزال الفن، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها وعدد من زملائها في الوسط الفني، خصوصًا بعد حديثها بصراحة عن الأثر الذي تركته المسيرة الفنية على حياتها وصحتها وحالتها النفسية.

وكانت تجربة فنية حديثة قد جمعت الشامي وداليا مبارك ضمن لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج "The Voice Kids"، إلى جانب الفنان رامي صبري، حيث عاش الثلاثي تفاصيل المنافسة والمواقف التي رافقت البرنامج داخل الكواليس.

وسبق لداليا أن تحدثت عن أهمية مشاركتها في "The Voice Kids"، مؤكدة أن التجربة ساعدتها جزء من شغفها وثقتها بنفسها، كما نجح فريقها في تحقيق الفوز خلال الموسم، لتكون هذه المشاركة واحدة من أبرز محطاتها الفنية قبل إعلان الاعتزال.

وكانت داليا مبارك قد كشفت عبر حسابها على "إنستغرام" أن آخر مشاريعها الفنية سيجمعها بعدد من المواهب التي شاركت معها في "The Voice Kids"، إضافة إلى عمل خاص برفقة ابنتيها لي لي وسمر، قبل أن تبتعد رسميًا عن النشاط الفني.

وأوضحت داليا في رسالة اعتزالها أن الفن استنزف الكثير منها على المستوى الإنساني والصحي، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار وتقديم المزيد، كما وجهت اعتذارًا إلى جمهورها وكل من دعمها وآمن بموهبتها طوال سنوات مسيرتها، معبرة عن حزنها لاتخاذ هذا القرار.