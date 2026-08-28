أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد قرار الاعتزال.. رسالة مؤثرة من الشامي إلى داليا مبارك
بعد قرار الاعتزال.. رسالة مؤثرة من الشامي إلى داليا مبارك
A-
A+

بعد قرار الاعتزال.. رسالة مؤثرة من الشامي إلى داليا مبارك

فن و منوعات

2026-08-28 | 07:21
بعد قرار الاعتزال.. رسالة مؤثرة من الشامي إلى داليا مبارك
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد قرار الاعتزال.. رسالة مؤثرة من الشامي إلى داليا مبارك

حرص الفنان الشامي على توجيه رسالة دعم إلى الفنانة السعودية داليا مبارك، بعد إعلانها اعتزال الفن وابتعادها عن الساحة الفنية، معبرًا عن تقديره الكبير لموهبتها وصوتها، ومتمنيًا لها أن تكون بخير وأن تعود إلى جمهورها في المستقبل.

وشارك الشامي عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام" صورة لداليا مبارك، وأرفقها برسالة تحدث فيها عن موهبتها وإحساسها الفني، مشيرًا إلى الضغوط التي قد تكون واجهتها خلال مسيرتها، ومؤكدًا محبة جمهورها وزملائها لها وانتظارهم عودتها من جديد.

وتأتي رسالة الشامي بعد فترة قصيرة من إعلان داليا مبارك قرارها اعتزال الفن، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها وعدد من زملائها في الوسط الفني، خصوصًا بعد حديثها بصراحة عن الأثر الذي تركته المسيرة الفنية على حياتها وصحتها وحالتها النفسية.

وكانت تجربة فنية حديثة قد جمعت الشامي وداليا مبارك ضمن لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج "The Voice Kids"، إلى جانب الفنان رامي صبري، حيث عاش الثلاثي تفاصيل المنافسة والمواقف التي رافقت البرنامج داخل الكواليس.

وسبق لداليا أن تحدثت عن أهمية مشاركتها في "The Voice Kids"، مؤكدة أن التجربة ساعدتها على استعادة جزء من شغفها وثقتها بنفسها، كما نجح فريقها في تحقيق الفوز خلال الموسم، لتكون هذه المشاركة واحدة من أبرز محطاتها الفنية الأخيرة قبل إعلان الاعتزال.

وكانت داليا مبارك قد كشفت عبر حسابها على "إنستغرام" أن آخر مشاريعها الفنية سيجمعها بعدد من المواهب التي شاركت معها في "The Voice Kids"، إضافة إلى عمل خاص برفقة ابنتيها لي لي وسمر، قبل أن تبتعد رسميًا عن النشاط الفني.

وأوضحت داليا في رسالة اعتزالها أن الفن استنزف الكثير منها على المستوى الإنساني والصحي، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار وتقديم المزيد، كما وجهت اعتذارًا إلى جمهورها وكل من دعمها وآمن بموهبتها طوال سنوات مسيرتها، معبرة عن حزنها لاتخاذ هذا القرار.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

مبارك الهاجري زوج احلام الشامسي بخطوة مفاجئة تجاه سوريا
09:41

مبارك الهاجري زوج احلام الشامسي بخطوة مفاجئة تجاه سوريا

في خطوة اقتصادية جديدة، وقّع رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري اتفاقية شراكة استراتيجية في مدينة إسطنبول التركية، بالتعاون مع عدد من الكيانات الاستثمارية الدولية الكبرى.

09:41

مبارك الهاجري زوج احلام الشامسي بخطوة مفاجئة تجاه سوريا

في خطوة اقتصادية جديدة، وقّع رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري اتفاقية شراكة استراتيجية في مدينة إسطنبول التركية، بالتعاون مع عدد من الكيانات الاستثمارية الدولية الكبرى.

زواج احمد السقا يتصدر وابنه ياسين السقا يفقد اعصابه ويهـ ـدد
06:20

زواج احمد السقا يتصدر وابنه ياسين السقا يفقد اعصابه ويهـ ـدد

أثارت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعدما زعمت استعداد الفنان المصري أحمد السقا للزواج خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه يتكتم على هوية العروس حفاظًا على خصوصيتها، وأن الحفل سيقتصر على أفراد الأسرة والمقربين، من دون صدور أي إعلان رسمي يؤكد صحة هذه المعلومات.

06:20

زواج احمد السقا يتصدر وابنه ياسين السقا يفقد اعصابه ويهـ ـدد

أثارت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعدما زعمت استعداد الفنان المصري أحمد السقا للزواج خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه يتكتم على هوية العروس حفاظًا على خصوصيتها، وأن الحفل سيقتصر على أفراد الأسرة والمقربين، من دون صدور أي إعلان رسمي يؤكد صحة هذه المعلومات.

شائعة وفاة فضل شاكر تثير غضب ابنه محمد ومدير اعماله يوضح التفاصيل
04:44

شائعة وفاة فضل شاكر تثير غضب ابنه محمد ومدير اعماله يوضح التفاصيل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تزعم وفاة الفنان اللبناني فضل شاكر، بالتزامن مع شائعات أخرى تحدثت عن تدهور حالته الصحية، ما أثار حالة من القلق والصدمة بين جمهوره ومحبيه، ودفع كثيرين إلى البحث عن حقيقة ما يتم تداوله.

04:44

شائعة وفاة فضل شاكر تثير غضب ابنه محمد ومدير اعماله يوضح التفاصيل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تزعم وفاة الفنان اللبناني فضل شاكر، بالتزامن مع شائعات أخرى تحدثت عن تدهور حالته الصحية، ما أثار حالة من القلق والصدمة بين جمهوره ومحبيه، ودفع كثيرين إلى البحث عن حقيقة ما يتم تداوله.

اخترنا لكم
مبارك الهاجري زوج احلام الشامسي بخطوة مفاجئة تجاه سوريا
09:41
زواج احمد السقا يتصدر وابنه ياسين السقا يفقد اعصابه ويهـ ـدد
06:20
شائعة وفاة فضل شاكر تثير غضب ابنه محمد ومدير اعماله يوضح التفاصيل
04:44
وعكة صحية تنقل بيومي فؤاد إلى المستشفى.. وأول رسالة منه لجمهوره
04:38

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026