زواج احمد السقا يتصدر وابنه ياسين السقا يفقد اعصابه ويهـ ـدد

كما انتشرت اخبار ايضا عن استعداد مها الصغير للزواج.
وفي تطور جديد، أعلنت أسرة أحمد
السقا عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصفحات التي نشرت هذه الأنباء وروّجت لها، مؤكدة أن تداول معلومات غير صحيحة تتعلق بالحياة الخاصة لأفراد العائلة يستوجب التعامل معها بصورة قانونية.
وكشف ياسين
السقا، نجل الفنان المصري، عن هذا التحرك، بعدما تفاعل مع إحدى الصفحات التي نشرت خبرًا عن قرب زواج والده. وكتب في تعليق عبر منصة «إنستغرام»: «سأتخذ إجراءً قانونيًا للمرة الأولى ضد أي صفحة تحاول نشر أخبار
كاذبة عن أي فرد من أفراد عائلتي».
وأضاف أن جميع الأنباء المتداولة ليست سوى شائعات، مؤكدًا أن الحديث عن والدته وشقيقته يمثّل بالنسبة إليه «خطًا أحمر». وأوضح أنه لطالما التزم الصمت حيال ما يُنشر عن أسرته، إلا أنه لن يتهاون بعد الآن مع تداول معلومات غير صحيحة تمس أفراد عائلته أو تسيء إليهم.
ويأتي رد ياسين السقا في ظل تكرار الشائعات المرتبطة بالحياة الخاصة لوالده، ولا سيما تلك المتعلقة باحتمال ارتباطه أو زواجه مجددًا. وقد حسم نجل الفنان الجدل بنفيه الواضح، مؤكدًا أن الأخبار
المتداولة لا أساس لها من الصحة.
وحتى الآن، لم يصدر عن أحمد السقا أي تصريح مباشر بشأن ما أُشيع عن زواجه، فيما اكتفى نجله بنفي الخبر والإعلان عن تحرك قانوني ضد مروّجيه.
يذكر ان كان السقا قد أعلن انفصاله، رسميًا، عن زوجته مها الصغير بعد زواج دام 26 عامًا، مشيرًا إلى أن الانفصال الفعلي حدث منذ 6 أشهر
، بينما تم الطلاق، رسميًا، قبل شهرين فقط.
البيان
بدورها نشرت الإعلامية مها الصغير تعليقًا جديدًا عبر حسابها على "فيسبوك
" بعد إعلان الانفصال، قالت فيه: مفيش حاجة مبهرة في الدنيا
قد وقفة ربنا جنبك كل مرة تحتاجه فيها.. الحمدلله.
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