زواج احمد السقا يتصدر وابنه ياسين السقا يفقد اعصابه ويهـ ـدد

أثارت أنباء متداولة عبر جدلًا واسعًا، بعدما زعمت استعداد الفنان المصري السقا للزواج خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه يتكتم على هوية العروس حفاظًا على خصوصيتها، وأن الحفل سيقتصر على أفراد الأسرة والمقربين، من دون صدور أي إعلان رسمي يؤكد صحة هذه المعلومات.



كما انتشرت اخبار ايضا عن استعداد مها الصغير للزواج.

وفي تطور جديد، أعلنت أسرة السقا عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصفحات التي نشرت هذه الأنباء وروّجت لها، مؤكدة أن تداول معلومات غير صحيحة تتعلق بالحياة الخاصة لأفراد العائلة يستوجب التعامل معها بصورة قانونية.

وكشف السقا، نجل الفنان المصري، عن هذا التحرك، بعدما تفاعل مع إحدى الصفحات التي نشرت خبرًا عن قرب زواج والده. وكتب في تعليق عبر منصة «إنستغرام»: «سأتخذ إجراءً قانونيًا للمرة الأولى ضد أي صفحة تحاول نشر كاذبة عن أي فرد من أفراد عائلتي».

وأضاف أن جميع الأنباء المتداولة ليست سوى شائعات، مؤكدًا أن الحديث عن والدته وشقيقته يمثّل بالنسبة إليه «خطًا أحمر». وأوضح أنه لطالما التزم الصمت حيال ما يُنشر عن أسرته، إلا أنه لن يتهاون بعد الآن مع تداول معلومات غير صحيحة تمس أفراد عائلته أو تسيء إليهم.

ويأتي رد ياسين السقا في ظل تكرار الشائعات المرتبطة بالحياة الخاصة لوالده، ولا سيما تلك المتعلقة باحتمال ارتباطه أو زواجه مجددًا. وقد حسم نجل الفنان الجدل بنفيه الواضح، مؤكدًا أن المتداولة لا أساس لها من الصحة.

وحتى الآن، لم يصدر عن أحمد السقا أي تصريح مباشر بشأن ما أُشيع عن زواجه، فيما اكتفى نجله بنفي الخبر والإعلان عن تحرك قانوني ضد مروّجيه.





يذكر ان كان السقا قد أعلن انفصاله، رسميًا، عن زوجته مها الصغير بعد زواج دام 26 عامًا، مشيرًا إلى أن الانفصال الفعلي حدث منذ ، بينما تم الطلاق، رسميًا، قبل شهرين فقط.

البيان



بدورها نشرت الإعلامية مها الصغير تعليقًا جديدًا عبر حسابها على " " بعد إعلان الانفصال، قالت فيه: مفيش حاجة مبهرة في قد وقفة ربنا جنبك كل مرة تحتاجه فيها.. الحمدلله.

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