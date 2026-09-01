بوراك أوزجيفيت يهاجم مروّجي الشائعات بعد غيابه عن زفاف شقيقته: اتركوا عائلتي وشأنها

وردّ على الانتقادات عبر خاصية "الستوري" على حسابه في ، مهاجماً مروّجي الشائعات، ومتسائلاً عن سبب محاولة البعض إفساد فرحة شقيقته وزوجها.

وكتب: "أصدقائي، لماذا أصبحتم قساة إلى هذا الحد؟ بينما عائلتنا بأكملها سعيدة، لماذا تحاولون إتعاس زوجين تزوجا حديثاً؟ إنهما من عائلتنا وعزيزان علينا".

وأضاف نجم "المؤسس عثمان" أن القصص المتداولة والتعليقات التي رافقت غيابه "سخيفة"، مطالباً أصحابها بالتوقف عن التدخل في حياته الخاصة، قائلاً: "اتركونا واتركوا عائلتنا بأكملها وشأنها".

وجاء رد بوراك بعد أن أثار غيابه وزوجته عن الزفاف تكهنات حول وجود خلافات داخل العائلة، فيما أوضح والده بولنت أوزجيفيت أن السبب الحقيقي يعود إلى ارتباط نجله بتصوير مسلسله الجديد "حيث تشرق " في مدينة أضنة.

من جهتها، أكدت شقيقته بورجون أن بوراك لم يتمكن من الحضور شخصياً، لكنه شاركها فرحتها عبر مكالمة فيديو وهنأها وزوجها حسن ساغدج متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.

أما فهرية أفجان، فغابت أيضاً عن المناسبة بسبب استعداداتها للعودة إلى الشاشة من خلال مسلسل "حمّال"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم أوكتاي كاينارجا.