بعد سنوات من الغياب.. فضل شاكر يقترب من إحياء أول حفل جماهيري له

وتشير أحدث المعلومات المتداولة إلى أن الرياض هي الوجهة الأولى المرجحة لعودة فضل شاكر إلى الحفلات، حيث يُتوقع أن يحيي حفلاً جماهيرياً خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ضمن جولة فنية في السعودية تشمل عدداً من المدن الأخرى.

في المقابل، دخلت العاصمة دمشق على خط التكهنات، بعد إعلان نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور تواصله مع فضل شاكر وتوجيه دعوة له لزيارة وإحياء حفل غنائي، مؤكداً أن موعد الحفل لم يُحدد حتى الآن.

وكانت الدعوة السورية قد زادت من احتمالات عودة فضل شاكر عبر محطة عربية أخرى، في وقت لا تزال فيه الرياض تُطرح كالمحطة الأقرب وفق المعلومات المتداولة.

ولا تقتصر التحضيرات على حفلة واحدة، إذ كشفت مصادر مقربة من الفنان عن وجود عروض لإقامة حفلات في عدد من ، من بينها مصر وقطر والمغرب والكويت وتونس وسلطنة عُمان، ما يشير إلى عودة تدريجية لحضوره الفني في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة غياب طويلة عن النشاطات الغنائية الجماهيرية، وسط اهتمام واسع من جمهور فضل شاكر بعودته إلى المسرح واستعادة مكانته في الساحة الفنية .