تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة ابنة نجلاء فتحي.. والدها يكشف وصيتها قبل رحيلها

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" أن بدأت تشعر بالتعب قبل وفاتها بنحو خمسة أيام، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً من والدتها نجلاء فتحي، فسارع إلى الاطمئنان عليها قبل رحيلها.

وقال إنه حرص على احتضان ابنته وتقبيل رأسها ويديها في لحظاتها ، مؤكداً أن الأسرة سلّمت أمرها لله أمام قضاء الله وقدره.

وتحدث أبو عن معاناة ابنته الصحية منذ ولادتها، موضحاً أنها كانت تعاني من عيب خلقي نادر تمثل بوجود ثقب في القلب، وأنها خضعت في وقت سابق لجراحة دقيقة تكللت بالنجاح.

وأشار إلى أن حالتها الصحية تدهورت خلال الفترة الأخيرة بعد خضوعها لإجراء طبي، موضحاً أن ذلك تسبب في إجهاد قلبها بشكل كبير، وفقاً لما ذكره.

كما كشف عن وصية ياسمين الأخيرة له قبل رحيلها، مؤكداً أنها كانت تخشى عليه ولم تكن تخبره بتفاصيل تعبها حتى لا تقلقه، وقال إنها أوصته بالاهتمام بنفسه، كما طلبت أن تُدفن إلى جانب والدتها وشقيقتها.

وعن نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة، أكد سيف أبو النجا أنها تحاول التماسك رغم قسوة الفقد، مشيراً إلى أن صحتها لا تحتمل حجم الصدمة، خصوصاً عند عودتها إلى المنزل وغياب ابنتها.

وشُيعت جنازة ياسمين سيف أبو النجا يوم الاثنين 31 أغسطس/آب من ، بحضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على مساندة نجلاء فتحي وعائلتها في هذا المصاب.