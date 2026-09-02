نادر الأتات يحتفل بزفافه على جنى إسماعيل وسط حضور فني لافت

وكان من بين الحاضرين الفنان ملحم زين، والفنان خليل، والفنانة برفقة زوجها فريد رحمة، إضافة إلى الفنان النهار وزوجته لين برنجكجي، إلى جانب عدد من الوجوه الفنية والاجتماعية.

وحرصت كاميرا «الجديد» على مواكبة تفاصيل حفل الزفاف واللحظات المميزة التي عاشها العروسان، وكان من أبرزها استقبال نادر الأتات لعروسه على وقع أغنية خاصة أهداها لها، في رومانسي لافت.

كما خطفت جنى الأنظار بإطلالتها اللافتة وفستان زفافها الأنيق، فيما وثقت عدسة «الجديد» رد فعل نادر لحظة رؤيتها للمرة الأولى، إذ بدا واضحاً عليه التأثر والانبهار بجمالها، وقال لها بعفوية: «شو هالجمال!»، قبل أن تبدأ احتفالاتهما وسط تصفيق وفرحة الحاضرين.

وشهد الحفل أجواءً حماسية ومميزة، تخللتها الرقصات واللحظات العفوية بين العروسين وضيوفهما، في ليلة خلالها نادر الأتات وجنى إسماعيل ببداية حياتهما الزوجية وسط الأهل والأصدقاء.