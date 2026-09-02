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نادر الأتات يحتفل بزفافه على جنى إسماعيل وسط حضور فني لافت
نادر الأتات يحتفل بزفافه على جنى إسماعيل وسط حضور فني لافت
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نادر الأتات يحتفل بزفافه على جنى إسماعيل وسط حضور فني لافت

فن و منوعات

2026-09-02 | 03:49
نادر الأتات يحتفل بزفافه على جنى إسماعيل وسط حضور فني لافت
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Aljadeed
نادر الأتات يحتفل بزفافه على جنى إسماعيل وسط حضور فني لافت

احتفل الفنان اللبناني نادر الأتات، مساء الثلاثاء 1 أيلول، بزفافه على جنى إسماعيل في قصر سرسق بحفل مميز جمع أفراد العائلة والأصدقاء وعدداً من نجوم الفن، وسط أجواء طغت عليها الفرحة والرومانسية.

وكان من بين الحاضرين الفنان ملحم زين، والفنان هادي خليل، والفنانة سيرين عبد النور برفقة زوجها فريد رحمة، إضافة إلى الفنان معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، إلى جانب عدد من الوجوه الفنية والاجتماعية.

وحرصت كاميرا «الجديد» على مواكبة تفاصيل حفل الزفاف واللحظات المميزة التي عاشها العروسان، وكان من أبرزها استقبال نادر الأتات لعروسه على وقع أغنية خاصة أهداها لها، في مشهد رومانسي لافت.

كما خطفت جنى إسماعيل الأنظار بإطلالتها اللافتة وفستان زفافها الأنيق، فيما وثقت عدسة «الجديد» رد فعل نادر لحظة رؤيتها للمرة الأولى، إذ بدا واضحاً عليه التأثر والانبهار بجمالها، وقال لها بعفوية: «شو هالجمال!»، قبل أن تبدأ احتفالاتهما وسط تصفيق وفرحة الحاضرين.

 

وشهد الحفل أجواءً حماسية ومميزة، تخللتها الرقصات واللحظات العفوية بين العروسين وضيوفهما، في ليلة احتفل خلالها نادر الأتات وجنى إسماعيل ببداية حياتهما الزوجية وسط الأهل والأصدقاء.

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