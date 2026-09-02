وكانت كاميرا «الجديد» حاضرة لمواكبة تفاصيل الحفل واللحظات العائلية الخاصة، حيث بدا التأثر واضحاً على شقيق نادر ومدير أعماله علي الأتات، الذي عبّر عن سعادته الكبيرة بزواج شقيقه وفرحته بهذه المناسبة. وخلال الزفّة، عاش الشقيقان لحظة عفوية لافتة، إذ حمل علي شقيقه كتفيه وسط أجواء من الحماس والفرح وتصفيق الحاضرين.

كما تحدثت والدة نادر الأتات لمراسلة «الجديد» عن فرحتها الكبيرة بابنها، متمنية له ولعروسه حياة مليئة بالسعادة والاستقرار، كما تمنت لكل العزّاب أن يعيشوا بدورهم فرحة الزواج. ولفتت الأنظار خلال الحفل بإطلالة أنيقة باللون الأسود.

وجمع حفل الزفاف عدداً كبيراً من نجوم الفن والوجوه المعروفة، من بينهم ملحم زين، خليل، برفقة زوجها فريد رحمة، ومعتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، إلى جانب عدد من الأصدقاء والمقربين.

أما العروس جنى ، فخطفت الأنظار بإطلالتها اللافتة بفستان زفاف من توقيع المصمم اللبناني نيكولا ، وسط أجواء احتفالية ورومانسية رافقت العروسين طوال السهرة.