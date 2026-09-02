القبض على ندى الكامل ومغني الراب «كردي».. ممنوعات وشبهة اتجار بحوزتهما

وفي التفاصيل، ضبطت القوة الأمنية بحوزة نحو 100 غرام من مخدر «الهيدرو»، إضافة إلى 10 غرامات من مادة الكوكايين، فيما أشارت التحريات الأولية إلى الاشتباه في حيازتهما المواد المضبوطة بقصد الاتجار.

وعلى إثر ذلك، تحفظت على المضبوطات واقتادت ندى الكامل و«كردي» إلى ، حيث حُرر محضر بالواقعة، تمهيداً لعرضهما على جهات التحقيق المختصة واستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وأعادت الواقعة اسم ندى الكامل إلى الواجهة، من تصدرها الاهتمام إثر زواجها من . واستمر زواجهما نحو أربع سنوات قبل إعلان انفصالهما في ديسمبر/كانون الأول 2021، مؤكدة حينها أن الطلاق تم باحترام وأنها حصلت على حقوقها كاملة.