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هيا مرعشلي تكشف زواجها السري وطفولتها القاسية: عرفت بمرض والدتي عبر السوشيال ميديا
هيا مرعشلي تكشف زواجها السري وطفولتها القاسية: عرفت بمرض والدتي عبر السوشيال ميديا
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هيا مرعشلي تكشف زواجها السري وطفولتها القاسية: عرفت بمرض والدتي عبر السوشيال ميديا

فن و منوعات

2026-09-02 | 05:45
هيا مرعشلي تكشف زواجها السري وطفولتها القاسية: عرفت بمرض والدتي عبر السوشيال ميديا
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Aljadeed
هيا مرعشلي تكشف زواجها السري وطفولتها القاسية: عرفت بمرض والدتي عبر السوشيال ميديا

كشفت الفنانة السورية هيا مرعشلي للمرة الأولى تفاصيل مؤلمة من حياتها الخاصة، متحدثة عن طفولتها الصعبة بعد انفصال والديها، وزواجها الذي استمر أربع سنوات بعيداً عن الأضواء، إضافة إلى خضوعها للعلاج النفسي منذ أكثر من 12 عاماً.

وخلال استضافتها في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي أنس بوخش، أوضحت هيا أن والدتها الراحلة، الفنانة رندة مرعشلي، ابتعدت عنها عقب انفصالها عن والدها طارق مرعشلي، ولم تلتقِ بها طوال سنوات طفولتها ومراهقتها. وأضافت أنها علمت بإصابتها بالسرطان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتواصل معها وترافقها خلال رحلة علاجها في بيروت ودمشق، مؤكدة أنها سامحتها قبل رحيلها.

وكشفت هيا أيضاً أنها تحمّلت مسؤولية تربية شقيقيها الصغيرين بعد وفاة والدتهما، ما جعلها تعيش تجربة "الأمومة المبكرة" من دون زواج. كما تحدثت عن الدور الأساسي الذي أدته جدتها الفنانة ناهد حلبي في تربيتها ومنحها الحب والاحتواء.

وفي مفاجأة أخرى، أعلنت هيا أنها عقدت قرانها في سن الـ22، وعاشت مع زوجها السابق لمدة أربع سنوات بين سلطنة عُمان ودبي، من دون إقامة حفل زفاف أو إعلان الزواج رسمياً. وأشارت إلى أن العلاقة انتهت بالانفصال من دون إنجاب أطفال، لكنها حافظت على صداقتها مع طليقها، مؤكدة أن التجربة لم تكن فشلاً بل محطة ساهمت في نضجها وإعادة اكتشاف ذاتها.

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