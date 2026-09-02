هيا مرعشلي تكشف زواجها السري وطفولتها القاسية: عرفت بمرض والدتي عبر السوشيال ميديا

وخلال استضافتها في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي ، أوضحت هيا أن والدتها الراحلة، الفنانة مرعشلي، ابتعدت عنها عقب انفصالها عن والدها طارق مرعشلي، ولم تلتقِ بها طوال سنوات طفولتها ومراهقتها. وأضافت أنها علمت بإصابتها بالسرطان عبر ، قبل أن تتواصل معها وترافقها خلال رحلة علاجها في ودمشق، مؤكدة أنها سامحتها قبل رحيلها.

وكشفت هيا أيضاً أنها تحمّلت مسؤولية تربية شقيقيها الصغيرين بعد وفاة والدتهما، ما جعلها تعيش تجربة "الأمومة المبكرة" من دون زواج. كما تحدثت عن الدور الأساسي الذي أدته جدتها الفنانة ناهد في تربيتها ومنحها الحب والاحتواء.

وفي مفاجأة أخرى، أعلنت هيا أنها عقدت قرانها في سن الـ22، وعاشت مع زوجها السابق لمدة أربع سنوات بين سلطنة ودبي، من دون إقامة حفل زفاف أو إعلان الزواج رسمياً. وأشارت إلى أن العلاقة انتهت بالانفصال من دون إنجاب أطفال، لكنها حافظت على صداقتها مع طليقها، مؤكدة أن التجربة لم تكن فشلاً بل محطة ساهمت في نضجها وإعادة اكتشاف ذاتها.