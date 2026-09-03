وفاة الفنان الليبي خالد كافو تهز ليبيا.. ووصيته الأخيرة تشعل التفاعل

وشكّل خبر وفاة كافو من الحزن في الأوساط الفنية والشعبية الليبية، خصوصًا أنه كان من الفنانين الذين ارتبط اسمهم بالكوميديا المحلية، ونجح في تقديم شخصيات قريبة من الجمهور تعكس تفاصيل الحياة اليومية والبيئة الليبية بأسلوب بسيط ومحبب.

وبعد إعلان وفاته، تداول محبو الفنان الراحل وصيته التي وجهها إلى الشعب الليبي، داعيًا إلى والابتعاد عن الخلافات والانقسامات، وقال فيها: "ياريت تتوحدوا وتخلوا ليبيا واحدة".

وحملت كلمات كافو رسالة إنسانية من فنان عايش واقع بلده وتحولاته، إذ شدد على أهمية السلام ونبذ الصراعات، في ظل سنوات طويلة شهدت فيها ليبيا أزمات وانقسامات انعكست على مختلف المجالات، ومنها القطاع الفني.

ولم يكن خالد كافو مجرد فنان كوميدي، بل كان واحدًا من الأسماء التي تركت بصمة في ذاكرة الجمهور الليبي، خاصة من خلال أعماله التي جمعت بين الطرافة والاقتراب من هموم الناس وتفاصيل حياتهم.

وخلال مسيرته، كوّن كافو ثنائية فنية مع الفنان عبد الباسط أبو قندة، شكلت واحدة من التجارب الكوميدية التي بقيت حاضرة لدى الجمهور الليبي، بعدما قدما معًا أعمالًا لاقت متابعة .

وتنوع مشوار خالد كافو بين المسرح والدراما التلفزيونية، حيث شارك في عدد من الأعمال التي ساهمت في إثراء المشهد الفني الليبي، من بينها مسلسل "هي هكي"، إضافة إلى مسلسل "زنقة الريح" عام 2019، الذي اعتُبر من الأعمال المهمة في الدراما الليبية الحديثة وشارك فيه عدد كبير من الفنانين من ليبيا والوطن .

كما واصل كافو نشاطه الفني خلال السنوات الأخيرة، وشارك في أعمال عدة بينها "النجدين" عام 2023، و"أعراض انسحاب" و"هدرازي 12" عام 2025، قبل ظهوره في مسلسل "القرار" عام 2026 بدور "أبو بكر".

برحيل خالد كافو، يفقد الفن الليبي فنانًا حافظ على حضوره لعقود، فيما تبقى أعماله وشخصياته جزءًا من ذاكرة الجمهور، إلى جانب وصيته الأخيرة التي دعا فيها الليبيين إلى التوحد وترك الخلافات خلفهم.