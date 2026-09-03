وفاة كارلا جيفري بطلة "زومبي" عن عمر 33 عامًا

وأكدت شركة "ألكسندرز تالنت" لإدارة المواهب نبأ وفاة عبر بيان نشرته على حسابها في ، مشيرة إلى أنها فارقت الحياة يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، من دون سبب الوفاة.

وطلبت الشركة من الجمهور احترام خصوصية عائلة كارلا وأصدقائها خلال هذه الفترة الصعبة، مستذكرة مسيرة امتدت لأكثر من عقدين، بدأت منذ طفولتها عندما ظهرت موهبتها الفنية، وصولًا إلى نجاحها كممثلة معروفة.

وأشادت الشركة بروحها الإيجابية وابتسامتها التي تركت أثرًا لدى كل من تعامل معها، مؤكدة أن ذكراها ستبقى مرتبطة بموهبتها وضحكتها وحضورها المميز.

واشتهرت كارلا جيفري عالميًا من خلال تجسيد شخصية "بري"، المشجعة المرحة في سلسلة أفلام "زومبي" من إنتاج ، حيث ظهرت في الفيلم الأول عام 2018، ثم عادت للمشاركة في الجزأين الثاني والثالث.

وشكل دور "بري" محطة بارزة في مسيرتها، إذ كانت الشخصية من أقرب صديقات البطلة "أديسون"، ما ساهم في ارتباط اسم كارلا جيفري بجمهور ديزني حول ، قبل أن تعود لاحقًا إلى الدور نفسه من خلال الأداء الصوتي في مسلسل الرسوم المتحركة "زومبي: السلسلة المعاد إحياؤها".

ولم تقتصر مسيرة كارلا على سلسلة "زومبي"، إذ شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية، بينها "Good Luck Charlie"، و"Shake It Up"، و"Best Friends Whenever"، إضافة إلى "Suburgatory"، و"Crazy Ex-Girlfriend"، و"American Vandal".

كما قدمت أدوارًا مختلفة في مسلسلات أخرى، بينها شخصية "كيشا بلاك" في "Curb Your Enthusiasm"، وشخصية "جانيلا" في "Southland".

بدأت كارلا جيفري مشوارها الفني في سن مبكرة، حيث دخلت عالم التمثيل وهي في الثانية عشرة من عمرها، وكانت من أوائل مشاركاتها فيلم "Fat Girls"، قبل أن تواصل حضورها في السينما والتلفزيون.

ولدت كارلا في مدينة ، وكانت الشقيقة التوأم للممثل كارلون جيفري، المعروف بمشاركته في مسلسل ديزني "A.N.T. Farm"، ليجمع بين مسيرتين فنيتين بدأتا منذ سنوات الطفولة.