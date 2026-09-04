نينا دوبريف تتعرض لموقف محرج في مهرجان فينيسيا.. والمنظمون يطلبون منها المغادرة

وظهرت نجمة مسلسل "The Vampire Diaries" خلال الأول لفيلم "Ink" بإطلالة من Armani Privé، وتوقفت لالتقاط الصور فيما كان المصورون ينادون باسمها. وبعد ثوانٍ، اقترب منها أحد أفراد التنظيم وطلب منها متابعة السير، قبل أن يتدخل ويوجهها إلى مغادرة السجادة الحمراء.

وبدت دوبريف مرتبكة للحظات أمام الكاميرات، قبل أن تتعامل مع الموقف بابتسامة وتلوّح للحاضرين أثناء ابتعادها. وانتشر المقطع سريعاً عبر مواقع التواصل، حيث رأى بعض المتابعين أن طريقة توجيهها وضعتها في موقف محرج، فيما اعتبر آخرون أن ما حدث قد يكون إجراءً تنظيمياً معتاداً للحفاظ على على السجادة الحمراء.

ولم تعلق حتى الآن على تفاصيل ما جرى أو مضمون الحديث الذي دار بينها وبين المنظمين، فيما لا تظهر المقاطع المتداولة كامل كواليس الواقعة.

ورغم الموقف، خطفت الأنظار بإطلالتها السوداء البراقة، وحظيت بإشادات من متابعي الموضة خلال مشاركتها في المهرجان.