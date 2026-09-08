أصالة نصري تحتفل بخطوبة نجلها خالد الذهبي بأجواء عائلية ورسالة خاصة من شقيقته شام

وشاركت شام مجموعة من الصور التي وثقت أجواء الخطوبة، وظهرت خلالها إلى جانب والدتها وشقيقها وعروسه، معبّرة عن سعادتها بانضمامها إلى العائلة.

ووجهت شام رسالة مؤثرة إلى شقيقها، وصفت فيها ارتباطهما بأنه "بداية جميلة بين روحين جميلتين"، مؤكدة امتنانها لما تحمله العروس من حب ودفء للعائلة.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من الجمهور وعدد من نجوم الفن، الذين حرصوا على تقديم التهاني للعروسين، ومن بينهم كندة وهند صبري.

وتأتي خطوبة خالد الذهبي بالتزامن مع نشاط فني لافت لوالدته أصالة، التي أطلقت مؤخرًا "الألبوم السوري" بالتعاون مع شركة ، ويضم 14 أغنية مستوحاة من التراث والفلكلور السوري، تمثل حكايات من مختلف المحافظات بروح موسيقية معاصرة.