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أصالة نصري تحتفل بخطوبة نجلها خالد الذهبي بأجواء عائلية ورسالة خاصة من شقيقته شام
أصالة نصري تحتفل بخطوبة نجلها خالد الذهبي بأجواء عائلية ورسالة خاصة من شقيقته شام
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أصالة نصري تحتفل بخطوبة نجلها خالد الذهبي بأجواء عائلية ورسالة خاصة من شقيقته شام

فن و منوعات

2026-09-08 | 03:13
أصالة نصري تحتفل بخطوبة نجلها خالد الذهبي بأجواء عائلية ورسالة خاصة من شقيقته شام
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Aljadeed
أصالة نصري تحتفل بخطوبة نجلها خالد الذهبي بأجواء عائلية ورسالة خاصة من شقيقته شام

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بخطوبة نجلها خالد الذهبي، وسط أجواء عائلية دافئة جمعت أفراد الأسرة والمقربين، في مناسبة كشفت شقيقته شام الذهبي جانبًا من تفاصيلها عبر حسابها على "إنستغرام".

وشاركت شام مجموعة من الصور التي وثقت أجواء الخطوبة، وظهرت خلالها إلى جانب والدتها أصالة وشقيقها خالد وعروسه، معبّرة عن سعادتها بانضمامها إلى العائلة.

ووجهت شام رسالة مؤثرة إلى عروس شقيقها، وصفت فيها ارتباطهما بأنه "بداية جميلة بين روحين جميلتين"، مؤكدة امتنانها لما تحمله العروس من حب ودفء للعائلة.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من الجمهور وعدد من نجوم الفن، الذين حرصوا على تقديم التهاني للعروسين، ومن بينهم كندة علوش وهند صبري.

وتأتي خطوبة خالد الذهبي بالتزامن مع نشاط فني لافت لوالدته أصالة، التي أطلقت مؤخرًا "الألبوم السوري" بالتعاون مع شركة روتانا، ويضم 14 أغنية مستوحاة من التراث والفلكلور الشعبي السوري، تمثل حكايات من مختلف المحافظات السورية بروح موسيقية معاصرة.

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