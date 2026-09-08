بعد حادث العلمين.. مدير أعمال بهاء سلطان يكشف آخر تطورات حالته الصحية

وكشف مدير أعماله بجاتو لـ موقع "فوشيا" أن بهاء مستقرة حاليًا، موضحًا أن الفنان خضع لمجموعة من الفحوصات والتحاليل الطبية للتأكد من سلامته وعدم تعرضه لأي مضاعفات نتيجة الحادث.

وأضاف أن بهاء سلطان قضى ليلة كاملة داخل المستشفى لمتابعة حالته وإجراء الفحوصات اللازمة وضبط المؤشرات الحيوية، قبل أن يسمح له الأطباء بمغادرة المستشفى والعودة إلى منزله بعد الاطمئنان على صحته.

وفي الوقت نفسه، يواصل الفنان استعداداته للعودة إلى نشاطه الفني، إذ من المقرر أن يحيي حفلاً غنائيًا في تونس يوم 11 سبتمبر على المسرح الأثري بقرطاج ضمن فعاليات "Carthage Off 2026".

كما يستعد بهاء سلطان للقاء جمهوره في يوم 18 سبتمبر، خلال حفل يجمعه بالفنان رامي على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة.