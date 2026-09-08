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أسرة ياسمين أبو النجا تكذّب رواية طليقها وتكشف حقيقة خضوعها لعملية قبل وفاتها
أسرة ياسمين أبو النجا تكذّب رواية طليقها وتكشف حقيقة خضوعها لعملية قبل وفاتها
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أسرة ياسمين أبو النجا تكذّب رواية طليقها وتكشف حقيقة خضوعها لعملية قبل وفاتها

فن و منوعات

2026-09-08 | 03:21
أسرة ياسمين أبو النجا تكذّب رواية طليقها وتكشف حقيقة خضوعها لعملية قبل وفاتها
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Aljadeed
أسرة ياسمين أبو النجا تكذّب رواية طليقها وتكشف حقيقة خضوعها لعملية قبل وفاتها

ردّت أسرة الراحلة ياسمين سيف أبو النجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، على التصريحات الأخيرة لطليقها المخرج خضر محمد خضر بشأن خضوعها لإجراء طبي قبل وفاتها، مؤكدة أن ما تم تداوله حول إجراء عملية أو "قسطرة تكميلية" غير صحيح.

وأوضح مصدر من الأسرة أن ياسمين لم تخضع لأي عملية جراحية خلال أيامها الأخيرة، مشيرًا إلى أنها نُقلت إلى العناية المركزة بعد تعرضها لمضاعفات صحية حادة، شملت قصورًا في وظائف الكلى والكبد، قبل أن تفقد الوعي وتوضع على أجهزة التنفس الصناعي.

وجاء رد الأسرة بعد تصريحات خضر محمد خضر، الذي قال إن طليقته خضعت لما وصفه بـ"قسطرة تكميلية"، رغم وجود تحذيرات طبية سابقة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول تفاصيل حالتها الصحية قبل الوفاة.

وأكدت الأسرة أن تدهور حالة ياسمين كان نتيجة المضاعفات الصحية التي تعرضت لها، نافية وجود أي عملية جراحية سبقت وفاتها، في ظل استمرار اختلاف الروايات حول الساعات والأيام الأخيرة من حياتها.

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