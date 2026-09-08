أسرة ياسمين أبو النجا تكذّب رواية طليقها وتكشف حقيقة خضوعها لعملية قبل وفاتها

وأوضح مصدر من الأسرة أن لم تخضع لأي عملية جراحية خلال أيامها ، مشيرًا إلى أنها نُقلت إلى العناية المركزة بعد تعرضها لمضاعفات صحية حادة، شملت قصورًا في وظائف الكلى والكبد، قبل أن تفقد الوعي وتوضع على أجهزة التنفس الصناعي.

وجاء رد الأسرة بعد تصريحات خضر ، الذي قال إن طليقته خضعت لما وصفه بـ"قسطرة تكميلية"، رغم وجود تحذيرات طبية سابقة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول تفاصيل حالتها الصحية قبل الوفاة.

وأكدت الأسرة أن تدهور ياسمين كان نتيجة المضاعفات الصحية التي تعرضت لها، نافية وجود أي عملية جراحية سبقت وفاتها، في ظل استمرار اختلاف الروايات حول الساعات والأيام الأخيرة من حياتها.