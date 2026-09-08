أحلام الشامسي بعد إجراء تجميلي جديد.. هكذا بدت ملامحها بالحجاب

ووثقت أحلام عبر مقطع فيديو خضوعها لجلسة تجميلية باستخدام جهاز «Sofwave» داخل أحد مراكز التجميل في دبي، موضحة أنها اختارت في البداية تطبيق الإجراء على الجانب الأيمن فقط من وجهها، فيما تركت الجانب الآخر من دون إجراء، حتى يتمكن متابعوها من ملاحظة الفارق بين الجهتين بوضوح.

وعقب الجلسة، ظهرت الفنانة في صور مرتدية الحجاب، وسط تفاعل من متابعيها مع إطلالتها والنتيجة التي كشفت عنها. ويعتمد الإجراء الذي خضعت له على تقنية غير جراحية لشد البشرة وتحسين مظهرها، بحسب ما أوردته تقارير تناولت تجربتها.

ويأتي ظهور أحلام الجديد بعد أشهر من نشاط فني لافت، إذ أحيت في مايو الماضي حفلاً على المسرح الكبير بدار الأوبرا ضمن «ليلة الموسيقار طلال»، بقيادة المايسترو وليد فايد، وقدمت خلاله مجموعة من أعمالها، من بينها «فدوة عيونك» و«فوق ما تصور» و«كأني عمر ما حبيت».

كما طرحت أحلام خلال عام 2026 أغنية «يا مولاتي»، وهي من أشعار الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وحققت النسخة المنشورة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب أكثر من 1.35 مليون مشاهدة حتى أحدث رقم متاح.

وبين نشاطها الفني وظهورها الجديد، أعادت أحلام تصدّر الاهتمام على مواقع التواصل، بعدما اختارت هذه المرة أن تكشف لمتابعيها تفاصيل الإجراء التجميلي والفرق في ملامح وجهها قبل استكماله على الجانب الآخر.